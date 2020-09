Donorregister: Welke keuze maak jij?

Foto: Pexels

Heb jij je nog niet geregistreerd in het Donorregister? Dan kun je vanaf vandaag brieven op je mat verwachten. Sinds 1 juli is iedereen vanaf 18 jaar automatisch donor, tenzij je aangeeft dat je dit niet wil. Via de site www.donorregister.nl kun je je keuze doorgeven. Er zijn op de site drie opties: ‘Ja, ik wil donor worden’, ‘Nee, ik wil geen donor worden’ of ‘Iemand anders beslist’. Bij de optie ‘Ja, ik wil donor worden’, kun je zelf aangeven welke organen je wil doneren en welke niet.

Wanneer je kiest voor ‘Iemand anders beslist’ mag je zelf kiezen wie er na je overlijden bepaalt of je organen gedoneerd worden.

Brieven

Als je na het ontvangen van de eerste brief niets invult, krijg je zes weken later een tweede brief. Zolang je geen keuze invult blijf je in het register staan als ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’. De brieven worden in elke provincie in een andere maand verstuurd, dus niet iedereen ontvangt ze in september al.

Vóór de invoering van de vernieuwde Donorwet op 1 juli bleek uit cijfers van het CBS dat bijna 75% van de 18- tot 20-jarige zich niet had geregistreerd.

Hebben Avansstudenten hun keuze al ingevuld?

Mariska, eerstejaars student Accountancy in Breda, heeft al over het nieuwe Donorregister gehoord. Toch heeft ze haar keuze nog niet gemaakt: ‘‘Ik zag een stukje over het register op het nieuws voorbij komen en hoorde er over in een reclame’, vertelt ze. ‘‘Ik heb er daardoor wel over nagedacht, maar twijfel nog of ik donor wil zijn. Wanneer er brieven komen, weet ik nog niet of ik een keuze ga maken.’’

Mirthe, ook eerstejaars student Accountancy in Breda, haakt bij Mariska aan: ‘‘Ik heb mijn keuze ook nog niet ingevuld’, begint ze. ‘‘Ik denk wel dat ik de brief ga lezen en even op de website kijk. Toch betwijfel ik dat mensen van onze leeftijd zich ermee bezig houden. Ik denk niet dat ik door de brief wel een keuze ga maken.’’

Bij Daan, tweedejaars student Informatica in Den Bosch, valt binnenkort geen brief van het Donorregister op de mat. Hij staat namelijk al sinds zijn achttiende geregistreerd als orgaandonor. “Ik zie het als mijn plicht om orgaandonor te worden’, zegt hij. ‘’Als ik overlijd heb ik ze zelf niet meer nodig, volgens mijn levensvisie kan ik ze dan prima afstaan.’’

De student is voorstander van de wet en hoopt dat twijfelaars daardoor het besluit nemen zich te registreren als orgaandonor. ”Naar mijn idee is dat de juiste keuze. Wel vind ik de keuzevrijheid belangrijk’, zegt Daan, die ook een tijdje bloeddonor was. ”Maar die is er nu ook nog steeds. Wanneer je geen organen wil afstaan, moet je er nu alleen wat moeite voor doen.”