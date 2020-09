Roosendaalse afgestudeerden blikken terug

De eerste studenten van de Associate degrees Academie in Roosendaal krijgen vandaag en morgen hun diploma. Ze waren twee jaar geleden de eersten die aan de academie startten. “Dat ik bij die eerste lichting afstudeerders hoor, geeft me een trots gevoel.”

Thomas Hopstaken

afgestudeerd aan de Ad Informatica

“Ik zag dat het oude belastingkantoor in mijn woonplaats Roosendaal werd verbouwd. Op het bord stond ‘Tweejarig praktijkgericht onderwijs’. Dat klonk interessant. Ik kwam net van het mbo en besloot voor tweejarig hbo te kiezen, in plaats van een deeltijdopleiding Informatica. Dat de opleiding nieuw was, vond ik positief. Ik wilde graag helpen met het opbouwen daarvan. Bovendien was het in mijn eigen stad.

Wat ik fijn vond aan de opleiding waren de korte instructies, waarna je meteen aan de slag kon gaan en ze kon toepassen. Zo blijft de lesstof beter hangen. We hebben bijvoorbeeld ook projecten gedaan met bedrijven uit de regio, samen met de opleiding Logistiek, om de bereikbaarheid te verbeteren.

Inmiddels geef ik les aan een paar studenten die vorig jaar nog mijn klasgenoten waren. Al tijdens mijn opleiding wist ik dat ik het onderwijs in wilde. Ik heb nog overwogen om verder te gaan met de lerarenopleiding, maar kreeg de kans om binnen de academie stage te lopen en heb nu een contract op zak. Ik houd me onder andere bezig met het maken van curricula voor het onderwijs.

Ook volg ik in deeltijd de bacheloropleiding Informatica en doe ik af en toe nog klussen voor mijn eigen bedrijf. Zo sta ik met één been in de praktijk en kan ik tools en technieken die in het bedrijfsleven gebruikt worden, aan studenten overdragen. Het verandert zo snel.”

Olsen Gerrits

afgestudeerd aan de Ad Management

“Na mijn mbo-opleiding Marketing & Evenementen kwam ik niet aan werk. Voor de meeste functies was een hbo-diploma nodig. Maar ik wilde niet nog eens vier jaar naar school. Het praktijkgerichte van de Associate degree sprak me aan, dus heb ik daarvoor gekozen. Ik wist niet precies wat ik van de opleiding kon verwachten, maar het heeft positief uitgepakt.

Dat ik bij die eerste lichting afstudeerders hoor, geeft me een trots gevoel. Het maakte mij niet uit dat de opleiding nieuw was toen ik ermee begon. We moesten soms onze eigen weg vinden, maar het is niet zo dat we daar de dupe van waren. Er hing een fijne, vertrouwde sfeer.

Mijn droom is om een eigen bedrijf te starten dat evenementen organiseert. Ik wil groot worden in het plannen en organiseren van bruiloften en feesten. Daarom heb ik gekozen om verder te gaan aan de particuliere opleiding Business & Weddings. Dat is één dag per week en daarnaast ga ik werken. In de evenementenbranche kom je nu heel lastig aan werk, dus richt ik me op projectmanagement, zodat ik me toch kan bezighouden met plannen, organiseren en regelen. En ik bouw een interessant cv op.

Het is een lastige tijd voor bedrijven die evenementen organiseren. Aan het begin van de coronacrisis dacht ik: daar gaan mijn plannen. Ik mocht eigenlijk blijven op mijn stageadres, maar dat ging niet door. Nu begin ik aan mijn nieuwe opleiding en ben ik aan het solliciteren.”

Maud Suijkerbuijk

afgestudeerd aan de Ad Health & Social Work

“De afgelopen twee jaar heb ik veel geleerd en heb ik me ook op persoonlijk gebied ontwikkeld. Ik weet wie ik ben als persoon en als hulpverlener. Het eerste jaar van de opleiding moesten we alles nog ontdekken, zowel de studenten als de docenten. Soms was het rommelig. Afgelopen jaar ging het al beter. Maar ik ben er trots op dat we het met z’n allen gedaan hebben. We hebben toch meegeholpen aan het leggen van de fundering van een goed onderwijsprogramma.

Na de havo ben ik in eerste instantie iets heel anders gaan doen, namelijk de kappersopleiding. Dat was leuk, maar meer als hobby. Ik wilde toch doorzetten, het zou vast beter worden. Tot mijn moeder min of meer voor de grap zei dat we wel bij een open dag van de opleiding Ondernemerschap konden gaan kijken, voor als ik later mijn eigen zaak wilde beginnen. We liepen ook nog even binnen bij de voorlichting van Health & Social Work en toen wist ik: dit is het.

Wat me aansprak was de combinatie van twee domeinen en dat je veel in de praktijk bezig bent. Tijdens mijn stages heb ik veel geleerd. In september begon ik met de opleiding, in oktober ging ik stage lopen. Ik weet daardoor beter met wat voor doelgroepen en organisaties ik wil werken. Daarom heb ik gekozen voor doorstuderen aan de bacheloropleiding Social Work, met als richting welzijn en samenleving. Ik wilde verdieping, maar de basis van de afgelopen twee jaar is goed.”