Hbo heeft recordaantal eerstejaars, Avans ziet vooral Pabo-aanmeldingen stijgen

Een recordaantal jongeren heeft zich aangemeld voor een hbo-opleiding. De hogescholen tellen vooralsnog 6,7 procent meer eerstejaars dan vorig jaar om deze tijd. Dit geldt ook voor Avans, hoewel de exacte aantallen nog niet bekend zijn.

Dit zijn veel meer ‘vooraanmeldingen’ dan vorig jaar, aldus de Vereniging Hogescholen. Met name de lerarenopleidingen groeien hard: die melden voorlopig 14,7 procent meer eerstejaars. Bij Avans is ook een stijging in het aantal Pabostudenten te zien. Om hoeveel meer aanmeldingen het gaat is nog niet bekend.

Behalve de lerarenopleidingen zien ook de gezondheidszorg (7,4 procent) en gedrag & maatschappij (10,9 procent) het aantal eerstejaars toenemen. Technische opleidingen weten het minst te profiteren en komen voorlopig tot een groei van 1,9 procent.

Trend

De definitieve tellingen zijn pas op 1 oktober. Dan zal blijken hoeveel studenten hun inschrijving helemaal hebben afgerond, met machtiging voor het collegegeld en al. De ‘vooraanmeldingen’ geven wel een goede indicatie van de trend.

De hogescholen tellen momenteel meer dan 118 duizend aanmeldingen voor vierjarige bacheloropleidingen en meer dan 9 duizend voor de tweejarige associate degrees. Voor de tweejarige opleidingen is dat een toename van 15,7 procent.

Enkele duizenden van deze eerstejaars zullen alsnog, om welke reden dan ook, afhaken. Vorig jaar hadden zich begin september in totaal 119 duizend studenten aangemeld, van wie er ruim 11 duizend de inschrijving uiteindelijk niet voltooiden. Dat zal nu niet anders zijn.

Universiteiten

De bacheloropleidingen van de universiteiten stonden begin augustus ruim 7 procent in de plus. Dat is het meest recente openbare cijfer.