Het mondkapje van… Imke Dirckx

Sinds een paar maanden is het voor iedereen in het openbaar vervoer verplicht om mondkapjes te dragen. En die zijn er in allerlei soorten en maten. Van kleurrijke wasbare tot eenvoudige wegwerpkapjes, je kunt het zo gek niet bedenken. In deze rubriek laat Punt zien welke mondkapjes studenten van Avans dragen, én het verhaal daarachter.

Lachend vist Imke Dirckx, vierdejaarsstudent Accountancy in Den Bosch, haar mondkapje uit een grijs boterhamzakje. Ze wil ‘m gerust laten zien. ”Hij is wasbaar, lekker saai zwart, ik geef niet zoveel om de kleur”, vertelt ze in Xplora. ”Ik ben zelf al kleurrijk, mijn mondkapje hoeft dat niet óók te zijn.”

Op nul beginnen

Vlak voor de zomervakantie, vanaf het moment dat de regel werd ingevoerd, kreeg ze het mondkapje van haar moeder. Om voorbereid te zijn wanneer het nodig is, bijvoorbeeld tijdens reizen in de trein of op vakantie in het buitenland. ”Dat beviel eigenlijk goed, ik had er niet zo’n last van. De eerste keer zat ‘ie niet zo lekker, maar na een wasbeurt gelukkig wel”, zegt Imke.

Ze begrijpt goed dat de regels nodig zijn omdat ze het virus van dichtbij meemaakte. “Het virus is allesbehalve een grapje. De vader van een vriendin raakte besmet en was er flink ziek van. Die moet nu weer op nul beginnen, dus ik draag het mondkapje zonder problemen. Als ik de kans erdoor verklein dat ik of anderen besmet raken, heb ik dat er zeker voor over.”

‘Het virus is allesbehalve een grapje’

Zelf draagt ze het kapje braaf wanneer ze met de trein reist. Maar waar zij dat zonder klagen doet, ziet ze dat medereizigers soms wat lakser zijn. ,,Dat vind ik echt storend, want je draagt ze niet voor jezelf. De confrontatie opzoeken doe ik niet, die ga ik liever uit de weg. Vervelend is het wel”, zegt Imke. ”Hoe beter iedereen zich aan de regels houdt, hoe eerder we weer terug naar normaal kunnen. Dat willen we toch allemaal?”

Aanscherpen van regels

De student zou het liefst zien dat de regels in Nederland nog wat worden aangescherpt. ”Ik was op vakantie in Oostenrijk en daar moet je ook een mondkapje in de supermarkt dragen. Dat ging daar zonder problemen. Dat zou ik hier ook best willen zien, want anderhalve meter afstand houden lukt vaak niet.”

Voor nu is ze blij dat ze weer naar Avans kan komen, hoewel de online-colleges haar ook goed bevielen. ”Maar het sociale heb ik wel gemist. Het samenkomen met vrienden; ik ben blij dat dat weer kan.”