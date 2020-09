Het mondkapje van… Rowan van de Kamp

Sinds een paar maanden is het voor iedereen in het openbaar vervoer verplicht om mondkapjes te dragen. En die zijn er in allerlei soorten en maten. Van kleurrijke wasbare tot eenvoudige wegwerpkapjes, je kunt het zo gek niet bedenken. In deze rubriek laat Punt zien welke mondkapjes studenten van Avans dragen, én het verhaal daarachter.



Op de vraag of Rowan van de Kamp zijn mondkapje wil laten zien, hoeft hij niet twee keer na te denken. ‘’Graag zelfs, toch weer een stukje promotie voor mijn bedrijf’’, zegt hij lachend.



Vlot pakt Rowan, die de minor Innovative Studio’s in Breda volgt, een wit stoffen kapje erbij met daarop het oranje logo van 3D4U. ‘’Ik maak 3D-prototypes voor bedrijven en eigen geprinte modellen. Vanaf het idee tot het product denk ik mee. Het is nogal een uit de hand gelopen hobby”, vertelt hij.

Zonder problemen

Zijn mondkapje wordt veel gedragen. Rowan maakt zo’n vijf uur per dag gebruik van het openbaar vervoer. “Tweeënhalf uur heen en ook weer terug omdat ik in Putten woon. Ik snap wel dat het mondkapje op moet, maar lekker is anders”, zegt hij. ”Ik volg alle regels. Mensen die dat niet doen, vind ik maar dom. Het is nou eenmaal even nodig. Je kunt er wel over klagen, maar daar heb je niets aan.”



Door zijn astma en omdat hij aan het begin van de coronaperiode nog rookte, was het dragen ervan absoluut geen pretje. ”Maar inmiddels ben ik er aardig aan gewend en heb ik er geen last meer van”, vertelt Rowan. En dat komt ‘m goed uit, want vijf uur een onaangenaam gevoel hebben is niet fijn. ”Die tijd kom ik goed door. Op Youtube kijk ik veel educatieve filmpjes over productontwerp, Excel en klimmen. Ik heb genoeg te kijken!”

Zelfreflectie

Toen het coronavirus in Nederland uitbrak en er veel niet meer mocht, grepen mensen die tijd aan om oude hobby’s op te pakken, of nieuwe te vinden. Rowan gebruikte de periode om aan zelfreflectie te doen. ”Ik kwam echt even tot rust, en had wat tijd om na te denken. Ik stond stil bij de dingen in mijn leven, zoals de relaties die ik heb met mensen”, vertelt hij serieus. ”Ook dacht ik na over de kansen die ik in mijn leven heb laten liggen en waarom. Dat was best fijn om te doen.”

Toch kan ook Rowan niet wachten op teruggaan naar zoals het was. ”De festivals en verjaardagen, die mis ik echt wel.”