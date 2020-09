Het mondkapje van… Yolande van den Dungen

Sinds een paar maanden is het voor iedereen in het openbaar vervoer verplicht om mondkapjes te dragen. En die zijn er in allerlei soorten en maten. Van kleurrijke wasbare tot eenvoudige wegwerpkapjes, je kunt het zo gek niet bedenken. In deze rubriek laat Punt zien welke mondkapjes studenten van Avans dragen, én het verhaal daarachter.

Toen Yolande twee weken in Duitsland op vakantie was, moest ze daar verplicht een mondkapje dragen. Niet alleen in het openbaar vervoer, maar ook in openbare plekken als winkels, en zelfs wanneer ze buiten op het terras zat en binnen naar het toilet moest.



”Dat was even wennen, maar geen probleem. Je kon nog gewoon lekker borrelen’’, vertelt ze in haar werkkamer in Den Bosch. ”Iedereen hield zich er ook goed aan, dat hielp mee.”

Risicogroep

De toetsenplanner, die met haar 65 jaar zelf tot de risicogroep behoort, hekelt het coronabeleid in Nederland. Als het aan haar ligt wordt ook hier eenzelfde mondkapjesmaatregel ingevoerd. ”Dat hadden ze in maart al mogen invoeren”, zegt ze. ”Het draagt bij, in ieder geval een beetje, aan een minder snelle verspreiding van het virus. Een viroloog ben ik niet, maar van mij mag het verplicht worden.”

In Nederland heeft ze die van haar zelf nog niet gedragen, al overweegt ze wel om ‘m in de supermarkt op te zetten. Ze draagt altijd een kapje bij zich, in dit geval een met een druk ruitjespatroon. ”We houden het lekker vrolijk, zo ben ik zelf ook”, vertelt ze.

Met klachten thuisblijven

Corona heeft Yolande nog niet gehad, al liet ze zich wel een keer testen omdat ze verkoudheidsklachten had. ”Die test zelf viel ook wel mee, ik ben niet zo snel bang”, vertelt Yolande lachend. ”Wel zou ik willen dat iedereen met klachten zich ook laat testen en gewoon thuisblijft.”

Nu er nieuwe maatregelen zijn aangekondigd, is het nog maar de vraag hoe vaak ze met haar collega’s op locatie mag werken. Ze hoopt vaak. ”De lijntjes zijn dan veel korter. Ik stel veel sneller een vraag en ben hier een stuk productiever dan thuis.”

Toch is deze periode niet alleen maar kommer en kwel, zo betoogt ze. ”Die drie kussen geven op verjaardagen, die mis ik niet!”