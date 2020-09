Hiba helpt jongeren in achtergestelde landen: ‘Heel mooi om steentje bij te dragen’

Vierdejaarsstudent International Business Hiba Kerki zou haar minor in Zuid-Korea of Istanbul volgen. Tot corona roet in het eten gooide. ”Gelukkig maakte ik tijdens de Kick Off in Den Bosch daarna kennis met stichting One World Citizens. Daar was ik meteen heel enthousiast over”, vertelt Hiba.

Ze besloot haar minor te volgen voor de stichting en kon terecht in Den Bosch. One World Citizens werkt samen met jongeren uit alle culturen, levensstijlen en opleidingsniveaus om wereldwijd sociale inclusie en duurzaamheid te genereren. Dat doen ze door challenges aan te gaan en samen met jongeren in armere gebieden start-ups op te zetten. Via videoverbindingen onderhouden ze contact. ”Dat past perfect bij wat ik wil doen”, zegt Hiba enthousiast. ”Anderen een eigen onderneming laten starten en mensen helpen is wat ik erg belangrijk vind. Dat kan hier.”

Betalen met melk en dierenhuiden

Een voorbeeld van zo’n challenge waar Hiba aan meewerkt, is het realiseren van alternatieve betaalmethodes in Marsabit County. Dat is een klein dorpje in het noorden van Nigeria. ”Sommigen betalen er nu nog met melk en dierenhuiden. Wij gaan op zoek naar een betere manier”, zegt Hiba. ”Samen met Augustine, een jongen die daar woont, gaan we zoeken naar manieren om dat te realiseren. We geven hem educatie en leren hoe hij een start-up moeten opzetten, maar ook hoe computers werken.”

De stichting komt ook in actie voor vrouwen in achtergestelde gebieden in Nigeria en Rwanda. ”Die mogen vaak alleen water halen en worden veel opgelicht”, vertelt Hiba. ”Wij leren ze hoe ze met geld kunnen omgaan en hoe ze daardoor zelfstandiger worden. Dat is heel mooi om te kunnen doen.”

Slechte omstandigheden

Een gevolg van haar werkzaamheden voor de stichting, waar ze na de minor actief voor blijft, is dat ze te zien krijgt in welke soms slechte omstandigheden jongeren als Augustine leven. ”Daar ben ik heel gevoelig voor, dat doet echt wel iets met me”, vertelt ze. ”Juist daarom wil ik me graag voor ze inzetten, zodat ze een beter leven krijgen.”

Zelf doet ze het vrijwilligerswerk met volle overgave. Die instelling zou ze graag bij meer jongeren in Nederland willen zien. ”Wij zijn hier goed opgeleid. Die kennis en intelligentie zouden we best mogen gebruiken om aan dit soort projecten mee te werken”, vertelt ze. ”Je draagt je steentje bij en maakt écht een verschil.”