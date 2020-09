Hogeschool Rotterdam gaat mondkapje verplicht stellen

Als de medezeggenschapsraad akkoord gaat, zal de Hogeschool Rotterdam zo spoedig mogelijk een mondkapjesplicht invoeren. Tot dan geldt het “dringende advies” om er alvast een te dragen. Veel instellingen wachten nadere richtlijnen van de overheid af.

“We bereiden momenteel besluitvorming voor om het dragen van mondkapjes in onze publieke ruimtes te kunnen verplichten”, schrijft de hogeschool op haar website. “Dit om de eenduidigheid en handhaafbaarheid te bevorderen. Hiervoor worden de huisregels aangepast; de centrale medezeggenschapsraad wordt gevraagd een verzoek hiertoe in behandeling te nemen.”

Niet in de klas

Per direct wordt studenten, medewerkers en bezoekers “dringend” aangeraden om in de “publieke ruimtes” van de hogeschool (gangen, restaurants en open leercentra) een mondkapje te dragen. Dat hoeft niet in de klaslokalen, waar de veiligheidsmaatregelen volgens het bestuur goed worden nageleefd.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam juicht het besluit van de hogeschool zeer toe: “Eigenlijk zou het dragen van mondkapj.es een advies moeten zijn voor iedereen in de regio, voor alle plekken waar veel mensen bij elkaar zijn”, aldus het persbericht.

Andere grote onderwijsinstellingen in regio’s met veel besmettingen gaan vooralsnog minder ver, in afwachting van nadere richtlijnen van de overheid en de veiligheidsregio’s. De Erasmus Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit laten hun studenten en medewerkers de vrije keus. De Hogeschool van Amsterdam en de Haagse Hogeschool adviseren iedereen wel een mondkapje bij verplaatsing in de gebouwen (bij De Haagse ook in de klassen). De TU Eindhoven stelt het nog toe alleen verplicht in bepaalde laboratoria en bij drukke liften.

Dringend advies

Bij de Hogeschool Inholland, met locaties in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Delft, geldt vanaf morgen in alle gebouwen een “dringend advies” voor medewerkers en studenten om een mondkapje te dragen. Het geldt voor toegankelijke binnenruimtes zoals de centrale hal, de gangen en de kantine. Bij sommige praktijklessen waren mondkapjes al verplicht – dat blijft ook zo. Mogen bezoekers zonder mondkapje de gebouwen nog wel in? “Het is echt een dringend advies”, benadrukt een woordvoerder. “Maar verder dan dat gaan we niet.”

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten had de mondkapjesplicht al ingevoerd bij het begin van het studiejaar. Het kapje mag af in een lokaal of studio, of als je een zitplaats hebt in de kantine. Ook bij de Amsterdamse vestiging van de hogeschool iPabo dragen studenten en medewerkers mondkapjes.