Hotspots Breda: naast studeren vooral veel genieten

Foto: Loet Koreman

Stappen tot je erbij neervalt, een biertje drinken met uitzicht op de Haven of lekker goedkoop uit eten gaan: niet voor niets is Breda een van de gezelligste steden van Brabant. Wij zetten een paar favoriete spots van studenten op een rijtje. Enjoy!

Park Valkenberg ↑

Wandel je van het station naar het centrum, dan loopt de kortste route door Park Valkenberg. In de zomer kun je in deze groene oase chillen met vrienden. Neem je eigen kleedje en wat te drinken mee en blijf tot de zon ondergaat.

Foto: Sarah Sijstermans

Biertje drinken ↑

Café Dok 19 is dé plek voor de echte bierliefhebber. Op de kaart staan meer dan tachtig verschillende bieren. Het publiek is heel divers: van zakenmannen tot alternatieve kunstenaars en studenten.

Studio Dependance en Proost organiseren speciaalbieravonden, dan wordt de bierkaart flink uitgebreid en kun je met een speciale stempelkaart vier speciaalbiertjes drinken voor 12,50 euro.

Foto: Sarah Sijstermans

Kringloop Vindingrijk ↑

Ga je op kamers en wil je wat anders dan de Ikea-meubels die iedereen al heeft? Ga eens langs bij Vindingrijk. Daar vind je gebruikte meubels en andere spullen, voor kleine prijsjes. Je scoort je hele inboedel voor bijna niks.

Foto: Sarah Sijstermans

Dakterras van Avans ↑

Het Avansgebouw aan de Lovensdijkstraat heeft een heel fijn dakterras. Als het open is, kun je er met studiegenoten aan een project werken of even chillen na college, mits je natuurlijk mag blijven hangen. Binnen kun je koffie en taartjes kopen.

Goedkoop uit eten

Het budget van een student is niet onbeperkt. Bij Proeflokaal Bregje eet je doordeweeks drie gangen voor 14,50 euro. Met mooi weer kun je buiten zitten, met uitzicht op de Haven. De duurste pasta op de menukaart van De Pasta Kantine is 14,25 euro. Je krijgt daar een flink bord vol voor. Bij Eetcafé Walkabout eet je van maandag tot en met donderdag een daghap voor nog geen 10 euro.

Belcrum Beach ↑

Met je voeten in het zand, uitkijkend over het water genieten van een drankje op anderhalve meter van andere gasten. Dat kan bij Belcrum Beach, het enige stadsstrand van Breda. Bij de buren, Pier 15, kun je naast skaten ook lekker lui op het terras zitten. En als corona eindelijk is uitgedoofd worden er ook weer feesten georganiseerd.

