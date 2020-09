Hotspots Den Bosch: stappen in 14e-eeuwse kelder en de beste katerontbijtjes

Foto: Loet Koreman

Met z’n vijven wonen ze in een studentenhuis in de binnenstad van Den Bosch. De een wat langer dan de ander maar samen delen ze de liefde voor hun studentenstad. In de Verwersstraat, waar één kamer uitzicht heeft op de Sint-Jan, delen (oud-)Avansstudenten Carmen Bras, Jente Pijnappels, Sanne Molenaar, Carmen Vingerhoets en Roos Robben hun favoriete Bossche hotspots met Punt.

Werkwarenhuis

In een van de drie hoofdgebouwen op de Tramkade is het Werkwarenhuis gevestigd waar je bij Van Aken kunt chillen, eten, drinken en werken. Leuk detail: het interieur is compleet roze. “Eigenlijk is alles aan de Tramkade leuk, maar het Werkwarenhuis is echt een inspirerende plek waar regelmatig workshops worden gegeven.”

Carmen Bras, Sanne Molenaar, Jente Pijnappels, Roos Robben en Carmen Vingerhoets tijdens een van hun themahuisfeesten.

P79

“Hier komen wij regelmatig voor een onvergetelijke avond uit, alleen nu even niet. In de volksmond wordt het Plein genoemd. Deze uitgaansplek is gevestigd in een veertiende-eeuwse kelder aan de Markt. Op donderdagavond is het normaal gesproken studentenavond omdat er dan een jonger publiek komt, waar ook de muziek op is aangepast. En het bier is er dan goedkoop! Ga hier zeker een keer naartoe om leuke medestudenten te leren kennen.”

Eetbar Dit ↑

“Wat mij betreft moet je hier zijn op vrijdagochtend nadat je bij P79 bent geweest. Hier eten we regelmatig een katerontbijtje. Kannen ranja op tafel, een goede uitsmijter en veel snoepgoed. De menukaart bestaat uit kleine gerechtjes en je kunt er ook lunchen of avondeten. Het is voor de studentenportemonnee goed te doen en in de zomer zit je hier ook heerlijk op het terras.”

Proeflokaal ’t Paultje

Vanuit de Uilenburg vertrekt de rondvaart over de Dieze, de rivier die onder het oude centrum van Den Bosch doorstroomt. Maar, tippen de meiden uit het studentenhuis: “In deze straat zit ook Proeflokaal ’t Paultje waar je de keuze hebt uit meer dan 400 speciaalbiertjes.”

Coffeelab ↑

“Een grote bak filterkoffie van Coffeelab heeft ons al vaak wakker gehouden tijdens het studeren, wat je daar trouwens ook prima kunt doen. Als je trek hebt gekregen, bestel je een goed ontbijtje of een lekkere lunch! Deze tent zit tegenover het station en doet ook aan take-away, dus haal hier onderweg naar school je koffie voor college begint.”

Tum Tum

Na alle alcoholische drankjes zin gekregen in zoetigheid? “Bij dit schattige snoepwinkeltje ga je terug in de tijd.” Je hoeft niet meer te wachten op de kermis om een zuurstok of drop-bal te scoren, want in de Ridderstraat zit de oudste snoeperij van Den Bosch. “Je kunt je favoriete snoepjes zelf pakken en in een bakje leggen en bij de kassa wegen ze je lekkernijen af, die je vervolgens verpakt meekrijgt in een groen papieren TumTum-zakje.”

