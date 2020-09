Hotspots Roosendaal: verborgen pareltjes en uitgebreid shoppen

Foto: Loet Koreman

Olsen Gerrits is net afgestudeerd aan de Ad Management in Roosendaal. De Associate degrees Academie is pas sinds september 2018 in de stad gevestigd, dus het studentenleven moet er nog wat op gang komen. Toch weet Olsen er genoeg fijne plekjes voor studenten.

Foto: Maddey’s

Maddey’s ↑

“Zin in koffie en een lekker taartje tussen het studeren door? Dan ben je bij Maddey’s aan het goede adres! Je kunt er relaxed zitten in het rood-roze interieur. Ik werk er weleens aan mijn studie als het op school te druk is of ga erheen om bij te kletsen met vriendinnen. Maddey’s ligt aan de Markt, waar alle leuke terrasjes van Roosendaal zich bevinden.”

Chagall

“Afgelopen december werd bij Chagall ons studentenschoolfeest gevierd. Op de donderdagen en vrijdagen kun je er leuk uitgaan en goede cocktails drinken. Maar ook na school kun je hier terecht voor een drankje op het terras.”

Foto: Olsen Gerrits

Designer Outlet Rosada ↑

“Net buiten de stad vind je het grote outletcentrum Rosada waar meer dan honderd kledingmerken te koop zijn. Een leuke plek om te shoppen, maar ook handig voor studenten: solliciteer net als ik naar een bijbaan in een van de winkels. In een kwartier reis je van Avans naar Rosada. Ik werk bij Tom Tailor en kan dat prima combineren met mijn studie.”

De bibliotheek ↑

“Als je na school in alle rust nog een uurtje verder wilt studeren, dan is de bibliotheek een fijne plek. Je kunt er prima zelfstandig werken en je hebt allerlei literatuur bij de hand.”

Café Bij Moeders

“Hier was de introductie voor Avans. Overdag hebben we er lekker gefeest, want ook dat hoort bij het studentenleven. Bij Moeders bestaat uit een beneden- en bovenverdieping en heeft een lekker terras.”

Lunchcafé Lente

“Lunchcafé Lente is een gezellige plek om te lunchen. Mijn favoriet is een broodje of salade carpaccio. Je bestelt er ook lekkere salades of een high tea. De inrichting is wat meisjesachtig, maar dat maakt het tegelijkertijd knus.”

Meer verhalen en tips over de start van je studie of ben je benieuwd hoe het schooljaar eruit ziet in coronatijd? Lees het in onze introspecial! Je vindt ‘m hier.