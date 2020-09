Hotspots Tilburg: ongepolijste studentenstad

Foto: Loet Koreman, andere foto’s door Sarah Sijstermans

Van de vier Avanssteden is Tilburg bij uitstek dé studentenstad. De ongepolijste Spoorzone rondom het station is de blikvanger van de stad, voor de betere terrassen ga je naar de Heuvel en gratis recreëren doe je in de Piushaven.

Spoorzone

Naast het centraal station in Tilburg vind je eigenlijk alles wat je als student kan wensen. Koffie en tosti’s bij Stoom013, gezellig uit eten bij Raw en toffe feestjes in Club Smederij.

LocHal ↑

Jaren geleden werden in de LocHal treinen gemaakt en onderhouden. Nu is het een prijswinnende bibliotheek waar veel studenten hun toevlucht zoeken als ze rustig willen studeren. De hal is groot, goed stil en je kunt ook ruimtes afhuren.

Spoorpark ↑

Het nieuwste park in Tilburg is het Spoorpark, pal naast het centrum. Het was een oud bedrijfsterrein. De gemeente vond dat de inwoners van Tilburg mochten kiezen wat ermee moest gebeuren en zij besloten er een groot park van te maken. Met horeca, buitensportfaciliteiten, een camping en veel groen. Bij mooi weer is dit dé plek om mensen te kijken.

Doloris ↑

Doloris is een surrealistisch doolhof en bijbehorende rooftopbar. Het doolhof, een soort Alice in Wonderland, wordt om de paar maanden gewijzigd zodat ook een tweede en derde bezoek leuk zijn.

Bolle ↑

Volgens veel Avansstudenten is Bolle de leukste studentenkroeg. Op dinsdagavond kun je er dobbelen en prima stappen. Ook het naastgelegen café Brandpunt is populair. Iets hipper zijn Studio en Cul de Sac waar je doordeweeks goed uit kunt gaan (als dat straks weer mag).

Bootje huren ↑

Wat is er nu fijner dan met lekker weer in een bootje het water op gaan? Bij de Piushaven kun je goedkoop bootjes huren, maar je ziet ook steeds meer studenten met een eigen opblaasboot het ruime sop kiezen. Schijnt de zon? Dan zie je half Tilburg pootjebaden en zonnen aan de kades van de haven.

Totus ↑

Iedereen is welkom in de soos van Totus, ook alle nieuwe studenten. Als corona straks is uitgedoofd, organiseert de studentenvereniging er weer feesten. Je kunt de soos ook binnenlopen voor een borrel, om te relaxen of stoom af te blazen na de tentamens met een potje kaarten.

