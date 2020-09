Is het mondkapje nu opeens verplicht?

Foto: Pexels/Anna Shvets

Moeten studenten en medewerkers nu opeens mondkapjes dragen als ze hun onderwijsinstelling binnenkomen? Vandaag nog niet, is het korte antwoord. Misschien in de loop van deze week.

Gisteravond kondigde het kabinet nieuwe, strengere maatregelen af om het coronavirus in te dammen. Burgemeester Halsema van Amsterdam deed er nog een schepje bovenop en wil dat mensen vaker mondkapjes dragen.

De regio’s rond Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Delft en Den Haag verzoeken instellingen, horeca en detailhandel om de ‘draagplicht’ op te nemen in het deurbeleid. Ook krijgen inwoners het dringende advies om in alle “publiek toegankelijke binnenruimtes” een mondkapje te dragen.

Geen overhaaste beslissing

Hogescholen en universiteiten waren niet vooraf op de hoogte gesteld. Ze overleggen wat ze gaan doen. Universiteitenvereniging VSNU verwacht vanmiddag meer duidelijkheid te kunnen geven.

Het hbo neemt ook geen overhaaste beslissing. “Als Rotterdam inderdaad voor de strenge lijn kiest, dan gaan wij daarin mee”, zegt voorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam. “Dat horen we morgenvroeg. Het zou dan gaan om mondkapjes in de gangen, restaurants enzovoorts.”

Die mondkapjesplicht zou er best kunnen komen in de zwaarst getroffen regio’s. De vraag is vooral of universiteiten en hogescholen elders in het land meteen meegaan en eveneens mondkapjes gaan eisen.

Dilemma’s

Het zal nieuwe dilemma’s met zich meebrengen: moet je studenten wegsturen als ze geen mondkapje hebben of deel je ze dan zelf uit? Hoe milieuvriendelijk zijn wegwerpmondkapjes, en hoe hygiënisch is het hergebruiken van stoffen mondkapjes?

Hogescholen en universiteiten moeten overleggen met de medezeggenschap, waarschuwt voorzitter Dahran Çoban van het Interstedelijk Studenten Overleg. Wat haar betreft mag de mondkapjesplicht niet zomaar op eigen gezag, los van de veiligheidsregio’s, worden opgelegd.

Ze moet nog met haar achterban erover praten, zegt ze, maar mondkapjes kunnen misschien ‘bottlenecks’ oplossen. “De lift zou je misschien als een soort trein kunnen zien. Als je daar met een mondkapje in mag, dan heb je in een hoog gebouw opeens meer mogelijkheden.” Ze hoopt wel dat studenten het mondkapje weer af kunnen doen als ze eenmaal op hun studeerplek zitten.