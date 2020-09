Jochem trouwde in coronatijd: ‘We hebben een drive-through georganiseerd’

Trouwen tijdens de coronacrisis én je studententijd: Jochem van den Berge, tweedejaarsstudent Fysiotherapie in Breda, deed het deze zomer. “Het was bijzonder én gezellig.’’

Een jaar geleden verloofde Jochem zich met Annelien. Met zijn 21 jaar is Jochem een jonge bruidegom. “Mijn vrouw en ik zijn christelijk. Wij hebben van huis uit meegekregen dat trouwen hoort wanneer je in een serieuze relatie zit”, zegt Jochem. ”We kennen elkaar al jaren en zijn al vijf jaar samen. Trouwen was voor ons een mooie volgende stap.’’

Plannen

Toen corona uitbrak leek de grote dag in het water te vallen. “Aan het begin van de crisis leek het een bruiloft te worden waarbij we in onze korte broek een handtekening moesten zetten in het gemeentehuis”, zegt Jochem. Gelukkig veranderde het vooruitzicht begin mei.



“Iedere persconferentie keken wij hoopvol mee. Na een persconferentie mochten er dertig gasten bijeenkomen, weer later vijftig, toen honderd, zo kon er steeds meer. Uiteindelijk hebben we in augustus met onze familie en vrienden een hele mooie dag gehad”, vertelt Jochem opgewekt.

Tuin van kennis

Door de coronaregels konden de plannen die Jochem en zijn echtgenote hadden gemaakt niet allemaal doorgaan: “Ons bruidsfeest zou eerst binnen plaatsvinden. Daar konden door de maatregelen een stuk minder mensen terecht dan gepland. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een buitenlocatie. Veel locaties waren al afgehuurd. Uiteindelijk gaven we onze lunch in de tuin van een kennis’’, aldus Jochem.

De coronamaatregelen hebben het jonge stel ook een voordeel opgeleverd. ‘“We wilden graag in het stadhuis van Middelburg trouwen. Dat kon eerst niet, omdat er een kermis op het marktplein voor het stadhuis zou zijn. Die kermis werd door corona afgelast, dus konden wij er toch trouwen.”

Drive through

Om alle familie, vrienden en kennissen kort te kunnen ontmoeten, had het stel een creatieve oplossing: “We hebben een drive-through georganiseerd in het centrum van Middelburg. Gasten konden met hun auto’s langs ons rijden. Zo konden we iedereen even spreken. Het was bijzonder én gezellig’’, vertelt Jochem met een blij gezicht.



Toch is een bruiloft in coronatijd niet enkel een sprookje. Jochem: “Mijn vrouw heeft altijd gedroomd van een volle zaal met familie en vrienden waardoor zij in haar mooie jurk naar voren zou lopen. Dat kon helaas niet. Binnen was enkel plek voor onze naaste familie. Zij zaten op afstand van elkaar, dat was een apart gezicht.’’ Toch luisterden er meer gasten mee via een livestream, dan er ooit in de zaal hadden gepast. “Zo kwam de droom van mijn vrouw toch een beetje uit!’’, grapt Jochem.

Inhalen

De gasten die voor het dansfeest in de avond uitgenodigd zouden zijn, konden nu niet op de bruiloft komen. Jochem: “Het is nu niet verantwoord om met zijn allen te gaan dansen. De vrienden die er nu niet bij waren, nodigen we los van elkaar misschien eens bij ons thuis uit.’’

Toch is er iets dat wél ingehaald gaat worden: de huwelijksreis. “Volgend jaar hopen we drie weken naar Israël te kunnen. Dan gaan we er samen even uit.’’