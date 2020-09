Kabinet stuurt kroegtijgers vroeg naar bed

Om 21 uur mag niemand meer het café in en om 22 uur moeten alle gasten weer naar huis. Dat heeft het kabinet vanavond in een ingelaste persconferentie bekendgemaakt. Dit geldt dus ook voor studentensociëteiten.

Verder mogen er voorlopig minder mensen bijeenkomen: maximaal dertig in één ruimte, met gezelschappen van hooguit vier mensen aan één tafel. Buiten, bijvoorbeeld op een terras, mogen maximaal veertig mensen zitten.

De nieuwe regels gelden in elk geval voor de komende drie weken. Zo hoopt het kabinet de tweede golf van coronabesmettingen in te dammen. Het advies van de gezondheidsexperts (het OMT) was eigenlijk strenger: die wilden hooguit twintig mensen in één ruimte toelaten.

Uitzondering

Maar universiteiten en hogescholen ontspringen voorlopig de dans. Voor het onderwijs geldt namelijk een uitzondering, net als voor demonstraties, uitvaarten en kerkdiensten. Ook bibliotheken, musea en andere locaties waar mensen ‘doorstromen’ mogen meer bezoekers toelaten.

Langzaamaan komt het mondkapje ook in Nederland in beeld. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag luidt nu het kabinetsadvies om een mondkapje te dragen in winkels. Winkeliers kunnen klanten weigeren die geen mondkapje dragen.

Sterker nog, burgemeester Halsema van Amsterdam wil dat het mondkapje veel vaker wordt gedragen. Ze adviseert de inwoners dringend om in alle “publiek toegankelijke binnenruimtes” een mondkapje te dragen. “En wij verzoeken instellingen, horeca en detailhandel om de draagplicht op te nemen in het deurbeleid.” Dit advies zal ook gaan gelden in de regio’s rond Rotterdam, Eindhoven, Delft en Den Haag.

Lockdown

Als de nieuwe maatregelen genoeg effect hebben, kan het kabinet over drie weken wellicht weer onderscheid maken tussen de verschillende regio’s: waar nodig strenger of juist soepeler. Zo niet, dan gaat Nederland weer richting een lockdown zoals eerder dit jaar.

Er zijn momenteel drieduizend besmettingen per dag. Het kabinet verwacht dat dit gaat oplopen tot vijfduizend per dag, zelfs met de nieuwe maatregelen. In sommige regio’s wordt niet-spoedeisende zorg alweer uitgesteld vanwege het oplopende aantal coronapatiënten.

Het effect van de nieuwe ingreep zal pas over tien dagen à twee weken zichtbaar zijn. Het virus is als een mammoettanker die zich niet snel laat bijsturen, zeiden premier Rutte en minister De Jonge.

Ook thuis zouden mensen minder bezoek moeten ontvangen: geen zes, maar hooguit drie gasten. Rutte kan echter niet ‘achter de voordeur’ handhaven, zegt hij. Alleen als iemand overlast veroorzaakt, kan de politie ingrijpen.

Basisregels

De premier herhaalde de basisregels: houd anderhalve meter afstand, was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog, laat je testen als je klachten hebt, mijd drukte en werk zoveel mogelijk thuis. Dat laatste wil het kabinet weer sterker benadrukken. Een werkplek kan gesloten worden als er besmettingen zijn.