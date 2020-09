LSVb: ‘Studenten betalen steeds vaker een te hoge huur’

Veel studenten betalen te veel huur voor hun kamer, waarschuwt de Landelijke Studentenvakbond. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht moeten bewoners diep in de buidel tasten. In Enschede zijn de kamers het goedkoopst.

Een studentenkamer van zes vierkante meter, in een huis zonder centrale verwarming, maar wel met een toilet dat je met vijf anderen deelt… Denk je dat je daar te veel huur voor betaalt? Waarschijnlijk heb je gelijk.

Studenten die twijfelen of zij te veel huur betalen, kunnen sinds jaar en dag een prijs-check doen op de website van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Ze vullen allerlei vragen in over hun kamer en zien vervolgens het maximale bedrag dat hun huisbaas maandelijks zou mogen innen. Is hun huur hoger? Dan kunnen ze naar de huurcommissie stappen.

Omhooggeschoten

De LSVb bundelt de gegevens van al deze vragenlijsten in het jaarlijkse check-je-kamer rapport. In 2019 hebben 5.120 studenten uitgezocht hoeveel hun kamer mag kosten.

Een groot deel van hen (79 procent) betaalde in 2019 inderdaad te veel huur, meldt de studentenvakbond. Gemiddeld waren de respondenten 107 euro per maand meer kwijt dan volgens het zogeheten puntensysteem zou mogen. In 2018 was dit nog 91 euro en betaalde ‘slechts’ 73 procent van de respondenten te veel.

De studenten zagen hun huurprijs bovendien rap stijgen, waarschuwt de LSVb. In 2018 was de kale huurprijs van een onzelfstandige studentenkamer onder de ‘prijs-checkers’ nog gemiddeld 385 euro. Dat bedrag is in 2019 omhooggeschoten naar 414 euro: een stijging van 7,5 procent.

Trend

Helemaal representatief zijn de resultaten niet: studenten die tevreden zijn over hun huur, zullen de prijs-check immers niet zo snel invullen. Maar de check laat wel een trend zien. De vragenlijst werd het vaakst ingevuld door studenten uit Groningen (13 procent), Utrecht (12 procent) en Amsterdam (8 procent).

Zoals te verwachten valt, waren de respondenten in de hoofdstad het hoogste huurbedrag kwijt: gemiddeld 557 euro per maand. Ook in Rotterdam (449 euro), Utrecht (431 euro) en Maastricht (421 euro) slokt de huur een flink deel van hun maandelijkse budget op.

In geen enkele stad betalen studenten volgens het rapport minder dan het puntensysteem voorschrijft, zegt de LSVb. Maar Enschede komt het dichtst in de buurt: studenten die de prijs-check invullen, zijn daar met 306 euro kale huur het goedkoopst uit. Ze betalen 1,22 euro per vierkante meter te veel.

Boetes

“Huisjesmelkers maken misbruik van de crisis op de woningmarkt”, zei LSVb-voorzitter Lyle Muns dit weekend tijdens de presentatie van het rapport in consumentenprogramma Kassa. “Jongeren zitten in een kwetsbare positie, het is schandalig om daar dan meer geld voor te vragen dan wettelijk mag.” De LSVb wil dat inhalige huisjesmelkers kunnen worden beboet.