‘Kwaliteit onderwijs checken met mystery guests’

Het hoger onderwijs is erg veranderd, nu studenten grotendeels online les krijgen. Wat doet dat met de kwaliteit van hun onderwijs? Regeringspartijen CDA en VVD willen dat het ministerie die scherper in de gaten gaat houden.

Zet desnoods mystery guests in, opperde Kamerlid Dennis Wiersma van de VVD. Mystery guests zijn anonieme controleurs die zich voordoen als klant in hotels of winkels om te kijken of ze goed geholpen worden.

Schofferen

Het voorstel roept grote weerstand op, nu docenten hard hebben gewerkt om alles op orde te krijgen. Op Twitter reageerde minister Van Engelshoven (D66) meteen. Het gaat niet gebeuren, zegt ze. “Zulke plannen schofferen de grote inzet van docenten & bestuurders om het onderwijs zoveel mogelijk gaande te houden, fysiek/online.”

De linkse oppositie ziet het ook niet zitten. “Het is te makkelijk om alleen naar docenten en de instellingen te wijzen”, vindt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. “Zullen we beginnen met het verlagen van de werkdruk?”

Ook uit het hoger onderwijs klinkt weerzin. “Treurigstemmende verkiezingstijdprofilering”, twittert bijvoorbeeld rector Rianne Letschert van Maastricht University.

Laatste middel

Wiersma is zich van geen kwaad bewust. Hij wil heus geen leger van anonieme studenten langs de digitale leslokalen laten trekken, legt hij uit. Het is volgens hem een laatste middel om te weten wat er aan de hand is bij een opleiding waar studenten klagen.

“Je houdt enquêtes, je praat met de medezeggenschap, maar het is voor een instelling soms moeilijk om te weten wat er speelt op opleidingsniveau”, zegt hij. “Als je aanleiding hebt om te denken dat de kwaliteit niet supergoed is, kun je een panel van studenten van de opleiding eens een paar online lessen laten volgen.”

Wiersma zegt juist veel vertrouwen te hebben in docenten. “Zulke controles zou je doen om het vertrouwen te behouden. Ik kan niet inschatten of het terecht is als studenten over hun onderwijs klagen.”

Niet gek

En ze klagen inderdaad, bevestigt voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond. “Ze zeggen vooral: het online onderwijs is niet van dezelfde kwaliteit. Dat is ook niet gek.”

Maar mystery guests zijn volgens hem niet de oplossing. “Zorg liever voor betere locaties, zodat studenten en docenten toch bij elkaar kunnen komen. Of geef docenten een training online lesgeven.”