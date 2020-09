Lerarenbeurs drijft ministers in het nauw

Opeens was het geld op. Meer dan 2.400 leraren zijn afgewezen voor een lerarenbeurs, bleek deze zomer. De Tweede Kamer neemt geen genoegen met de verklaring die de ministers van Onderwijs ervoor bieden.

Vier partijen (CDA, D66, GroenLinks en SP) wilden van het kabinet weten hoe dit kon gebeuren. Gistermiddag hebben ministers Slob en Van Engelshoven die vragen beantwoord, maar ze kunnen niet iedereen overtuigen.

De Tweede Kamer voelt zich “op het verkeerde been gezet”, zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen. Het was helemaal niet de bedoeling dat er leraren zouden worden afgewezen voor een beurs waarmee ze bijvoorbeeld een master kunnen volgen.

Weggehaald

Toch gebeurde het. Er was geld nodig voor de aanpak van het lerarentekort, bijvoorbeeld voor extra onderwijsassistenten en zij-instromers, die zich laten omscholen tot leraar. Dat geld is weggehaald bij de lerarenbeurs.

Daar ging de Kamer vorig jaar mee akkoord, omdat het kabinet de indruk wekte dat er geld voor de lerarenbeurs op de plank zou blijven liggen. Dan kun je er beter een goede andere besteding voor zoeken. Maar het liep dus anders: het potje raakte snel leeg.

In hun antwoorden hinken de ministers op twee gedachten: enerzijds zou het probleem ruim op tijd bekend zijn gemaakt aan alle betrokkenen, anderzijds kon de Kamer echt niet eerder geïnformeerd worden over het probleem.

Even wachten

Er werd in februari al informatie gedeeld via de website van de Rijksoverheid, nieuwsbrieven en de sociale partners, schrijven Slob en Van Engelshoven. Leraren kregen ook bij hun aanvraag te horen dat het geld op kon raken.

Maar de Tweede Kamer moest even wachten. “Wij konden u niet eerder informeren omdat er tot en met 30 juni aanvragen ingediend konden worden”, staat in de antwoorden.

“Heel onbevredigend”, vindt Kamerlid Michel Rog van regeringspartij CDA. “Kennelijk is er niet op tijd bedacht dat er te weinig geld beschikbaar was en de ministers lijken nog altijd geen aanvechting te voelen om er iets aan te doen. Nu zijn er leraren die geen beurs krijgen. Dat vind ik heel erg.”

“Er is nu een probleem en dat moet worden opgelost”, vindt zijn D66-collega Van Meenen. “Communicatief is er wel het een en ander misgegaan. De Kamer is er niet over geïnformeerd.”

Pijnlijk

GroenLinks baalt er ook van. Kamerlid Lisa Westerveld: “Het is extra pijnlijk omdat we het vak van docent juist aantrekkelijk moeten houden om te voorkomen dat leraren vertrekken. Dit helpt niet echt.”

Vanmiddag gaat de Kamer met minister Slob in debat, onder meer over dit onderwerp.