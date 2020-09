Lerarenbeurs: kom over de brug, minister!

Geef afgewezen leraren alsnog hun lerarenbeurs, zeggen D66 en CDA tegen het kabinet. Maar minister Slob kan het ‘ongemak’ echt niet wegnemen, herhaalde hij gisteren.

Maar liefst 2.400 leraren kregen nul op het rekest toen ze een lerarenbeurs aanvroegen. Het geld was op en dat had nooit mogen gebeuren. De Tweede Kamer is pas geïnformeerd toen het te laat was.

Dus vragen D66 en CDA of het kabinet het probleem nog deze maand kan oplossen. Haal het geld bijvoorbeeld uit het potje voor volgend jaar, opperen de twee regeringspartijen.

Medestanders van de oppositie (SP en GroenLinks) wilden even weten of ze het goed snapten. Dan ontstaat er volgend jaar opnieuw een probleem, zei SP-Kamerlid Peter Kwint. Want dan is het potje al leeg voordat leraren gaan aanvragen.

Snelle oplossing

Het is maar een suggestie voor een snelle oplossing, antwoordde indiener Paul van Meenen (D66). Zo ontstaat er inderdaad een gat in de begroting voor volgend jaar, maar dat is van later zorg. Er is nog genoeg tijd om dat (nieuwe) probleem aan te pakken. Als de minister een andere oplossing weet, is het ook goed.



Minister Slob (ChristenUnie) onderstreepte nog even dat hij de antwoorden ook namens minister Van Engelshoven (D66) gaf. Zo kon hij de schuld delen. Maar hij kwam de Kamer niet tegemoet.

“U weet dat wij alles ondersteboven gekeerd hebben om te kijken of we iets konden doen aan het ongemak rond dit onderwerp, dat ook bij ons te voelen was”, zei hij. De leraren waren volgens hem wél goed geïnformeerd.

75 zetels

Maar intussen hebben ook GroenLinks, SP en PvdA de motie ondertekend. De vijf partijen zijn samen goed voor 75 zetels, dus er hoeft maar één kleine fractie mee te stemmen of de motie heeft een meerderheid.



Donderdag stemt de Tweede Kamer erover. De minister kan de motie naast zich neerleggen. Hij houdt bij hoog en bij laag vol dat er geen geld voor is, dus de kans is klein dat hij de motie gaat uitvoeren.