Aangescherpte coronamaatregelen Avans: Studenten Informatie Balies sluiten deuren

Alle fysieke locaties van de Studenten Informatie Balie sluiten vanaf 1 oktober voorlopig hun deuren. Daarmee geven zij gehoor aan de oproep van Avans om zoveel mogelijk thuis te werken.



De sluiting duurt in ieder geval drie weken. Studenten kunnen wel gewoon contact opnemen voor het maken van afspraken met studentendecanen en overige hulpvragen. Dat kan telefonisch, via Whatsapp en via Servicepunt.

Het is niet de eerste keer dat de Studenten Informatie Balie sluit. Dat was in maart al het geval, toen alle gebouwen van Avans sloten. Ook toen bleven de werknemers bereikbaar.