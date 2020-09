Meer fysiek onderwijs: zitten docenten daarop te wachten?

Nu het fysieke onderwijs is hervat, brengt ook het hoger onderwijspersoneel weer meer tijd door op de campus. Maar wereldwijd voelt ruim de helft zich daar niet veilig, blijkt uit een enquête van het Britse tijdschrift Times Higher Education.

De landelijke studentenorganisaties winden er geen doekjes om: ze willen meer fysiek onderwijs. In Amsterdam gaan studenten er binnenkort zelfs de straat voor op: het kabinet moet de portemonnee trekken om externe onderwijslocaties af te huren, vinden ze.

Minder bekend is wat docenten en medewerkers op universiteiten en hogescholen van deze plannen vinden. Zien zij het wel zitten om vaker voor de klas te staan, als het aantal besmettingen onder studenten blijft oplopen?

Bang

In het voortgezet onderwijs was twee weken geleden bijna 90 procent van het personeel bang om besmet te raken, kopte de Algemene Onderwijsbond na een grote enquête. Vergelijkbare gegevens over hoger onderwijspersoneel heeft de bond echter niet, maar de AOb is wel al bezig met een peiling. Docenten trekken er nu nog niet op grote schaal aan de bel, maar zorgen zijn er zeker, laat bestuurslid Marijtje Jongsma desgevraagd weten.



Een kleine rondgang langs de universiteiten en hogescholen leverde vorige week geen concrete cijfers op. De meeste woordvoerders erkennen dat de zorg voor besmetting leeft, maar stellen tegelijkertijd dat dit nog niet heeft geleid tot problemen bij het lesgeven. Een enkele docent trekt wel eens aan de bel, maar in dat geval wordt het probleem binnen de afdeling opgelost.

Onveilig

Het Britse Times Higher Education (THE) schetst een zorgelijker beeld. Het onderwijsblad zette begin september een enquête uit onder 1.195 medewerkers van universiteiten uit de hele wereld.



Wat blijkt: minder dan een kwart van de respondenten (22 procent) werkt met een gerust hart op de campus. Ruim de helft (56 procent) voelt zich daar juist onveilig nu het virus weer oplaait. “Het hangt allemaal af van hoe studenten zich buiten de leslokalen en de campus gedragen”, schrijft een van hen. “Maar daar hebben wij vrijwel geen controle over.”

Maar hoe de percentages in Nederland liggen, is onduidelijk. Het merendeel van de respondenten komt uit het Verenigd Koninkrijk, meldt THE.