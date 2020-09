Motivatie kwijt? 5 tips om tóch je boeken te pakken

Illustratie: Elmarye Aaij

‘Even’ netflixen na een het lezen van een bladzijde in je studieboek: wanneer je thuis leert loopt dat al snel uit op bingewatchen. Gemotiveerd blijven is niet altijd makkelijk. Vijf tips om toch het beste van je thuisstudiedag te maken.

Tip 1: Hou je aan een routine

Geef jezelf structuur door elke ochtend rond dezelfde tijd te ontbijten, te douchen en je aan te kleden. Als je fris aan je dag begint, zul je zien dat je meer energie hebt om je online colleges te volgen. Wanneer je geen contactmoment hebt, lijkt op tijd je bed uit komen misschien zinloos. Toch zul je zien: door routine wordt het makkelijker om je bed uit te komen én heb je meer energie om productief door te strijden voor je tentamen.

Bedenk ook een eindtijd voor je studiedag. Ben je klaar voor vandaag? Beloon jezelf met iets dat je blij maakt, bijvoorbeeld met chocola, het spelen van een game, of een aflevering Love Island.











Tip 2: Ga na je online college of studeermoment even naar buiten. Wandel een rondje door de wijk, fiets een stukje of pak een skateboard: even bewegen geeft je nieuwe energie. Bovendien is je hoofd even met iets totaal anders bezig dan de leerstof. Ook goed voor ontspanning dus!

Tip 3: Maak een leerrooster

Snel afgeleid? Maak een leerrooster. Spreek met jezelf af dat je bijvoorbeeld een half uurtje leert, waarna je vijf minuten je telefoon mag bekijken. Met timers voor je studeermomentje en pauze kun je de tijd in de gaten houden zonder je mobiel te checken. Zet tijdens het studeren je wifi uit, zo krijg je geen meldingen of berichten binnen.

Tip 4: Studeer niet in je kamer

Wanneer je op je kamer leert, is het heel verleidelijk om je bed in te duiken – in plaats van die ene opdracht te maken. Studeer daarom in een andere kamer. Ga bijvoorbeeld aan de keukentafel zitten.

Nog beter: reserveer een studieplek in een bibliotheek. Let daarbij wel op of de bibliotheek die je wilt bezoeken studieplaatsen aanbiedt in coronatijd. De LocHal in Tilburg is bijvoorbeeld open voor studiesessies op reservering. Vraag een vriend of vriendin of ze met je meegaan. Zo motiveer je elkaar om nog even door te bijten.

Tip 5: Skype met een vriend of vriendin tijdens het studeren

Zorg dat je in contact blijft met vrienden en studiegenoten. Zo ga je eenzame gevoelens tegen. Motiveer elkaar! Daarvoor hoef je echt niet alle stof te bespreken: wanneer je je vriend of vriendin ziet studeren, zul je zien dat je zelf ook makkelijker aan de slag gaat. Ook kun je elkaar motiveren met afspraken als: “Nog een uurtje en dan mogen we Friends kijken!”

Bronnen: LocHal, GGD