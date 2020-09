Nieuw online platform wil ‘slijpsteen’ van hogeschool Saxion zijn

Het hoger beroepsonderwijs is weer een onafhankelijke journalistieke redactie rijker. Aan hogeschool Saxion zag nieuws- en opinieplatform SaxNow deze maand het levenslicht.

Het is niet het eerste onafhankelijke medium dat hogeschool Saxion heeft gekend. Eerder was er al het platform SAX, maar dat ging in 2018 over in de nieuwsredactie van de dienst marketing & communicatie.

Dat het college van bestuur met SaxNow opnieuw een autonoom platform optuigt, is zeker gedenkwaardig te noemen. Want van de 36 door de overheid bekostigde Nederlandse hogescholen hebben er nog geen tien een onafhankelijk nieuwsmedium dat ook voor buitenstaanders leesbaar is. Deze worden gerund door redacties met een eigen statuut en een onafhankelijke redactieraad, zoals Profielen (Hogeschool Rotterdam), Punt (Avans Hogeschool) en Trajectum (Hogeschool Utrecht).

Kritisch

SaxNow wil “mooie, ontroerende, urgente en opmerkelijke verhalen” delen. “Dat doen we met én voor de Saxion-gemeenschap en daarmee bevorderen we de betrokkenheid bij de organisatie.”

Maar de redactie staat naar eigen zeggen “los van welke belangen dan ook”. De dienst marketing & communicatie van de hogeschool is weliswaar uitgever van het platform, maar heeft inhoudelijk gezien geen vinger in de pap.

“We willen echt een slijpsteen zijn”, zegt eindredacteur Bas Klaassen (eerder redacteur bij De Stentor) in een gesprek met de hogeschool. “Doordat we onafhankelijk zijn, kunnen we kritisch zijn waar het schuurt.”

Dat beaamt hoofdredacteur Rik Visschedijk (eerder redacteur bij U-Today). “Als Saxion dus tien miljoen over de balk gooit en dat verzwijgt, kunnen wij daarover publiceren zonder daarom ontslagen te worden.”

Vaste kern

Saxion-bestuursvoorzitter Anka Mulder vindt het belangrijk dat er weer een onafhankelijk platform is binnen de hogeschool. “Ik hoop dat SaxNow een toon weet te vinden die medewerkers maar vooral ook studenten aanspreekt.”

Visschedijk en Klaassen vormen de vaste kern van de SaxNow-redactie. Twee freelancers, twee fotografen en zes studentredacteuren maken het team compleet.