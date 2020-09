Nieuw studiejaar: dit waren jullie eerste weken

Vorige week is het nieuwe studiejaar gestart. Hoe hebben studenten deze eerste weken, aangepast naar de coronamaatregelen, ervaren?

Wanneer Bjarne Murre, eerstejaars Ondernemerschap en Retail Management in Breda, op locatie les heeft in de ochtend, moet hij om zes uur van huis vertrekken om vanaf Vrouwenpolder (dorp in Zeeland) op tijd in Breda te zijn: “Ik vind het eigenlijk wel chill dat ik maar twee keer per week naar locatie moet en de rest online kan doen. Ik hoef nu pas om 09:25 uur mijn bed uit voor een college om half tien.’’ Ook les op locatie bevalt Bjarne goed: “We zitten met zijn twintigen in een grote ruimte. Tien klasgenoten zitten verspreid over een ander lokaal. In groepjes van drie werken we samen, dus je leert elkaar wel kennen. Tot nu toe gaat het prima.’’ Of de opleiding zelf ook bij Bjarne past, weet hij nog niet zeker: ”Ik weet niet zo goed wat ik later wil gaan doen. Deze opleiding is lekker breed.’’

Daan Stahlie, vierdejaars Social Work in Den Bosch, is bezig met zijn minor verslavingskunde, waarvoor hij slechts eens per twee weken les op locatie heeft: “Het voordeel aan online lessen is dat het me veel tijd scheelt. Wanneer ik maar anderhalf uur college heb, hoef ik daar niet voor naar school te rijden.’’ Tijdens online colleges krijgen studenten eerst centraal college, waarna ze in kleine groepen uiteen gaan. Daan: “In real life overleggen vind ik prettiger, omdat je elkaar dan beter leert kennen. Nu werken we samen zonder dat ik de andere studenten heb ontmoet. Ze zijn een gezicht op mijn beeldscherm.’’ In januari begint Daan aan zijn afstuderen: “Het is nog maar de vraag hoe dat zal gaan. Voor mijn afstuderen moet ik terecht kunnen bij een organisatie. Of er organisaties zullen zijn die afstudeerders toelaten, moet dan blijken.’’

Fay Henken, vierdejaars Commerciële Economie in Breda, moet wennen aan het online onderwijs: “Ik ben redelijk snel afgeleid. Door alle online lessen vind ik het lastiger om bij te blijven.’’ Gelukkig voor Fay heeft ze ook les op locatie: “We mogen elke week op woensdagochtend naar school komen. We hebben ‘les’ op school van 9 tot 1. Dan werken we met een kleine groep aan een project. We zijn nooit met de hele klas tegelijk op school.’’ Dat stelt Fay teleur: “Buiten mijn goede vriendinnen uit de klas en studenten uit mijn projectgroep zie ik niemand van school. De helft van mijn klas heb ik nog nooit gezien of gesproken.’’ De studente had graag kennis gemaakt met haar klasgenoten: “Door de online lessen gaat dat niet makkelijk, dat vind ik echt heel jammer.’’