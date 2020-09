Nieuwe besmettingen in studentensteden

Na corona-uitbraken in Maastricht, Tilburg en Wageningen, loopt nu ook het aantal besmettingen onder studenten in Delft en Groningen op. Dat geldt ook voor Nijmegen, waar drie studentencafés zijn gesloten.

Sinds de start van de introductieweken neemt het aantal besmette studenten weer toe. Aan de hogescholen en universiteiten ligt het niet: volgens de lokale GGD’s lopen studenten het virus vooral op tijdens privéfeestjes in studentenhuizen.

Deuren sluiten

Maar ook buitenshuis grijpt corona om zich heen. Zo werd in Nijmegen begin deze maand al een studentencafé gesloten op last van burgemeester Hubert Bruls. Sindsdien zijn meer dan 50 bezoekers positief getest op het virus en moesten er 230 in quarantaine.



Gisteravond maakte Bruls bekend dat nog twee populaire studentencafés de deuren moeten sluiten. Beide zaken hadden eerder al een waarschuwing ontvangen en één moest zelfs eerder al een paar dagen dicht, schrijft Vox. Bruls riep studenten op om hun verantwoordelijkheid te nemen

Clusters

In Delft ziet de GGD het aantal coronabesmettingen onder studenten eveneens toenemen, schrijft universiteitsblad Delta. Ook hier treft de universiteit geen blaam: er is sprake van ‘enkele clusters’ binnen studentenhuizen. Het fysieke onderwijs aan de TU Delft gaat vooralsnog gewoon door.



Borrels en ontgroeningen zijn voorlopig verboden, maar op aandringen van de Tweede Kamer mogen studentenverenigingen de komende tijd toch bepaalde activiteiten organiseren. Dat gaat niet overal goed. Bij de Navigators Studentenvereniging Groningen zijn inmiddels dertien leden positief getest. Alle activiteiten zijn voorlopig afgelast, meldt de vereniging in een persbericht. De GGD doet bron- en contactonderzoek.

Testen

Het RIVM roept mensen met klachten op om thuis te blijven en alleen naar buiten te gaan om zich te laten testen. Dat vereist momenteel misschien wat geduld: de koepelorganisatie van de GGD’s liet gisteren aan de NOS weten dat er op slechts 4 van de 100 testlocaties nog voldoende plek was.