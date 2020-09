Nooit zonder geld zitten? Student Franklin schreef er een boek over

Hoe kun je als internationale student in Nederland een ‘rijk’ leven leiden? Franklin Seute, vierdejaarsstudent Mechatronica in Breda, schreef er een Engelstalig boek over: Living Rich as a Student in The Netherlands.

Toen Franklin zelf van Aruba naar Nederland kwam om te studeren, had hij graag willen weten wat hij nu weet. “Het begint al met meubels kopen voor je kamer. Die heb ik toen bij IKEA gekocht, maar dat is eigenlijk de duurste optie. Je kunt besparen als je kijkt op Marktplaats, in Facebookgroepen of bij de kringloop.”

Het is maar één van de voorbeelden die Franklin geeft in zijn boek Living Rich as a Student in The Netherlands. “Het is normaal dat studenten uit het Caribisch gebied naar Nederland gaan om te studeren. Maar als je eenmaal hier bent, is het een cultuurshock. Je hebt lang niet alle informatie die je nodig hebt, dat is een groot probleem onder internationale studenten. Het heeft me geïnspireerd om onderzoek te doen naar het studentenleven.”

Dat deed hij twee jaar lang. In het boek verwerkte hij zijn eigen ervaringen en die van andere internationale studenten. Als zij naar Nederland komen voor een opleiding, moeten ze alles zelf doen. De huur van hun kamer betalen, boodschappen doen, verzekeringen en belasting betalen. Ze hebben alleen geen idee wat ‘normaal’ is qua uitgaven. Daarover schijft Franklin in zijn boek.

Loondienst of zzp’er

Hij legt ook uit hoe het Nederlandse belastingstelsel in elkaar zit, want ook internationale studenten moeten werken om rond te komen. Dat kan in loondienst, of als zzp’er. Zelf werkt hij, net als veel andere internationale studenten, als zzp’er voor Deliveroo en Uber Eats. “Ik word per bestelling betaald. Als ik in een uur 30 euro heb verdiend en dat is genoeg voor die week, hoef ik niet méér te werken.” Vooral voor studenten met een pittige studie is dat handig.

Met een ‘rijk’ leven bedoelt Franklin niet: veel geld verdienen en uitgeven. Hij promoot een spaarzaam leven, frugal noemt hij het in zijn boek. “Dat is iets anders dan cheap. Neem bijvoorbeeld reizen. Cheap houdt in dat je niet reist, een frugal lifestyle betekent dat je kijkt welke deals er zijn om toch te kunnen reizen. Je hebt geld voor alle situaties, maar je doet wel wat je leuk vindt.”

Maandelijkse uitgaven

Hoe doe je dat dan, spaarzaam leven? Door bijvoorbeeld je maandelijkse uitgaven per categorie eens tegen het licht te houden. Wat geef je uit? Wat is normaal om uit te geven? En hoe kan het omlaag? “Met kleding kopen kun je creatief zijn. Geen dure spijkerbroek, maar een goedkopere. Door de broekspijpen op te rollen, volg je toch de mode. En je hoeft echt niet elk jaar nieuwe schoenen te kopen als je oude nog goed zijn.”

Tip van Franklin:

“Vraag je bij alles wat je wil kopen af: heb ik dit echt nodig? Of wil ik dit omdat er veel reclame voor wordt gemaakt, omdat iedereen ermee loopt of ervaar ik sociale druk om het te kopen? Als je nu die schoenen of die pet koopt die iedereen heeft, wil je over een jaar weer nieuwe.

Ik heb zelf een laptop uit 2015. Hij doet het nog goed, hij is alleen een beetje langzaam. Als ik elke twee jaar een nieuwe had gekocht, had me dat al veel geld gekost. Op de lange termijn helpt het je om zo te denken.”

Volg je als student de strategie van Franklin, dan heb je altijd geld. Voor onverwachte uitgaven bijvoorbeeld, als er iets kapot is. Om op vakantie te gaan of boeken aan te schaffen. Of voor self improvement, zoals de student het noemt, zoals een abonnement voor de sportschool. “Ik heb dat ook moeten leren. Toen ik nog in Breda woonde, gaf ik veel geld uit aan huur, boodschappen en uitgaan. Daardoor moest ik meer gaan werken en haalde ik slechtere cijfers. Dat was een lastige periode. Door te gaan besparen, heb ik minder stress.”

Als de student straks is afgestudeerd en op zoek gaat naar een baan, heeft hij voordeel van z’n lifestyle. “Per se een baan vinden die veel betaalt, hoeft niet. Ik zoek iets dat bij me past. Gefocust zijn op meer geld, een groot huis en een dure auto, geeft veel stress.”

Living Rich as a Student in The Netherlands is hier verkrijgbaar.