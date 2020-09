Onderwijs op Avans gaat door, maar weer meer thuiswerken

De geplande onderwijsactiviteiten op Avans gaan door. Dat heeft het bestuur van de hogeschool vanavond bekendgemaakt. Deze afspraak is gemaakt na de nieuwe, aangescherpte coronamaatregelen die het kabinet gisteravond aangekondigde.

Thuiswerken

Studenten die stage lopen of een afstudeeropdracht doen, maken afspraken over thuiswerken met het stage-/afstudeerbedrijf. De begeleiding van studenten vindt zoveel mogelijk online plaats. Onderzoeksactiviteiten zijn bij Avans dusdanig kleinschalig, dat die nog wel op locatie kunnen plaatsvinden, indien dat online niet kan.

Docenten en medewerkers die een locatiegebonden functie hebben worden, zoals nu ook het geval is, op locatie verwacht. Voor alle andere medewerkers geldt dat thuiswerken opnieuw het uitgangspunt is. Brainstormsessies of creatieve bijeenkomsten kunnen wel op locatie plaatsvinden, uiteraard wel volgens de coronarichtlijnen. Teambuildingsactiviteiten zijn niet toegestaan. De directies van de academies en diensten maken verdere afspraken over welke bijeenkomsten dan nog kunnen doorgaan of niet.

Diploma-uitreikingen

De komende tijd staat een aantal diploma-uitreikingen gepland op andere locaties. Er is overleg geweest met de Veiligheidsregio’s en Avans heeft toestemming om deze diploma-uitreikingen door te laten gaan. De coronarichtlijnen worden hier gevolgd, zoals de anderhalve meter afstand.