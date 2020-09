Oud-student Manon wint Bossche kunstprijs en krijgt atelier in kunstruimte

Een jaar lang gratis werken in een eigen atelier in kunstgalerie Willem Twee én begeleiding van vakmensen. Dat wacht Manon Jeuken, die in juni afstudeerde aan de Autonome Beeldende Kunst bij AKV| St.Joost. Ze won de Jheronimus Atelierprijs ’s Hertogenbosch, de prijs voor meest ondernemende student.

‘’En daar ben ik superblij mee, want deze prijs geeft me echt ontzettend veel mogelijkheden’’, vertelt Manon enthousiast. ‘’Ik had het ook helemaal niet verwacht, ik dacht dat de andere drie kandidaten meer kans maakten dan ik. Die hadden allemaal al een groot netwerk in Den Bosch als kunstenaar en kenden dus een hoop mensen. Bij mij is dat een stuk minder omdat ik in Eindhoven woon. Toen ik hoorde dat ik toch had gewonnen, kwam dat dus echt als verrassing.’’

‘Ondernemen zit in me‘

De in juni afgestudeerde Manon, die de jaarlijkse prijs won door zichzelf op te geven en een pitch te geven, werd door de vakjury geroemd om haar ondernemende kwaliteiten, iets waar ze zich wel in kan vinden. ‘’Ondernemen zit in me. Wanneer we tijdens de opleiding exposities hielden, was ik vaak degene die de locaties regelde’’, zegt Manon, die door het coronavirus anders afstudeerde dan gebruikelijk. ‘’In plaats daarvan werd een aangepaste graduation show georganiseerd, waar ik de vertegenwoordiger van de klas voor was. Dat zag de jury ook.’’

Een gratis atelierruimte in een kunstgalerie is niet voor iedereen weggelegd. Manon is er dan ook trots op dat ze die kans krijgt, en ziet praktische voordelen. ‘’Ik kan me het komende jaar helemaal focussen op mijn werk als kunstenaar en er al mijn tijd instoppen. Ik hoef mijn tijd niet meer volledig in een bijbaantje te stoppen waarmee ik een atelier kan huren, want dat heb ik nu al. Dat geeft rust.’’

‘Ik kan me het komende jaar helemaal focussen op mijn werk als kunstenaar’

Onderzoeken wat het is om kunstenaar te zijn

Het winnen van de prijs komt ook met begeleiding van experts uit het vak. Curator Ivonne van der Velden van Willem Twee, Fred van Hoek van projectbureau Kunst & Werk van AKV| St. Joost en beleidsmedewerker Cultuur Janne van Wijnen van de gemeente Den Bosch ondersteunen haar het komende jaar met kunstgerelateerde en ondernemende aspecten van het vak. Manon weet al aardig hoe ze die mogelijkheden wil gaan benutten. ‘’Ik heb al heel wat exposities staan en als beeldend kunstenaar heb ik nog wel wat te leren. Deze periode kan ik in alle rust gaan onderzoeken wat het écht inhoudt om kunstenaar te zijn, en hoe ik dat voor mezelf moet vormgeven’’, zegt ze.

‘’Ook wil ik mijn netwerk uitbreiden en leren hoe je als ondernemer wat vaker ‘nee’ moet zeggen. Het is heel fijn dat ik de kans krijg om dat met hulp van deze vakmensen te gaan doen.’’