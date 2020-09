Prinsjesdag door de ogen van Avansstudent én JOVD-bestuurslid Kevin

Kevin Arkesteijn is naast voorzitter van studievereniging SV Collegium ook bestuurslid bij JOVD (Jongerenorganisatie Vrijheid Democratie) Den Bosch. Prinsjesdag, en politiek in het algemeen, heeft een bijzonder plekje in zijn hart.

Het is dat hij vandaag een drukke werkdag op kantoor heeft, anders had de vierdejaars Avansstudent Bestuurskunde en Overheidsmanagement meer van Prinsjesdag gevolgd dan nu. “Maar met een schuin oog houd ik de liveblog van NOS in de gaten en als ik tijd heb ook de livestream”, vertelt Kevin vanaf zijn stageadres. “Financiële en sociale thema’s volg ik altijd met veel interesse, net als de Troonrede. Die weet Koning Willem-Alexander vaak mooi te brengen.”

Prinsjesdagdebat

Normaliter organiseert Avans vandaag het Prinsjesdagdebat tussen docenten en studenten Bestuurskunde. Zij debatteren dan over maatschappelijk relevante thema’s. Door corona gaat dat echter niet door. “En dat is jammer, want het is een van de leukste evenementen van het jaar”, vertelt Kevin enthousiast. “Het gaat er soms heftig aan toe. Docenten hebben vaak het idee dat ze ons onder de tafel kunnen praten, maar we kunnen ze goed weerwoord bieden.”

Dat Kevin een paar jaar geleden bij de jongerentak van de VVD is uitgekomen, is volgens hem niet zo verrassend. “Ik ben opgevoed met het idee dat het individu erg belangrijk is. ‘Als iedereen aan zichzelf denkt, wordt er aan iedereen gedacht’, zei mijn vader altijd. Dat betekent niet dat het collectief er niet toe doet, maar wel dat je eerst jezelf moet ontwikkelen voordat je anderen kan helpen. Dat kan bij JOVD en dat vind ik erg fijn.”

Verdiepen in politieke vraagstukken

De ad-interim bestuurder beveelt het iedere student aan zich eens te verdiepen in Prinsjesdag en politieke vraagstukken. Ook als dat als een ver-van-mijn-bedshow voelt. “Voor studenten op het hbo en wo is de laatste jaren veel veranderd in het leenstelsel. Daar zitten politieke keuzes achter, het is interessant om je daar meer over te leren.” Dat betekent volgens hem niet dat je gelijk lid moet worden van een politieke partij. “Je kunt het nooit 100 procent eens zijn met de standpunten van een partij, maar kijken wat er allemaal gebeurt is goed voor je ontwikkeling. Of dat nou bij JOVD is of bij Dwars, of eenmalig op een bijeenkomst.”

Ook het sociale aspect benoemt Kevin. “Naast de vele interessante lezingen en sprekersavonden organiseren we ook borrels en avondjes bowlen. Het is goed voor je netwerk, en je houdt er een hoop vrienden aan over. Voor mij is het een van de leukste dingen die er is.”