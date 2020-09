Promostudenten Avans: ‘Soms werk ik tussen de lessen door’

Bart Dane, foto: Jeroen Davidse

Waar de een geld verdient met biertjes tappen of werken in een callcenter, pakken sommige studenten het anders aan. Bart Dane, Anouk van Eeten en Nikki van Ameron werken als promostudent voor Avans. “Het verdient goed en je kunt uren schrijven voor persoonlijk leiderschap.”

“Als promostudent zet je je in voor Avans om nieuwe studenten te werven”, legt de Bredase student Anouk van Eeten uit. Ze is afgestudeerd aan de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en werkte vanaf het tweede jaar als promostudent. “De activiteiten zijn erg verschillend en je kunt zelf kiezen voor welke activiteiten je jezelf inzet. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om te helpen met open dagen, meeloopdagen of intakedagen. Maar laatst hielp ik mee met een workshop chemie op een middelbare school.”

Als promostudent kan je ook werken als gastheer. “Laatst heb ik gasten ontvangen voor het Career Event van mijn opleiding Commerciële Economie. Die mensen heb ik naar hun tafel begeleid”, vertelt tweedejaars Bart Dane. Hij zet zich in voor zijn eigen academie én Avansbreed. “Net als Anouk geef ik ook presentaties op open avonden of middelbare scholen en ontvang ik mensen op het studiekeuzeplein in de hal aan de Hogeschoollaan in Breda.”

3 à 4 uur per week

“Voorlichting geven op mbo-scholen vind ik ook leuk om te doen. Ik leg aan die studenten uit hoe het is om van het mbo naar het hbo over te stappen. Dat heb ik zelf ook gedaan, dus ik weet hoe het is om die stap te zetten”, zegt Bart. Hoeveel uur hij kwijt is aan het werk als promostudent? “Gemiddeld zo’n drie à vier uur per week, maar je kunt het zo gek maken als je wilt.”

Als promostudent kun je namelijk zelf kiezen wanneer je wilt werken. “De promostudenten ontvangen een e-mail voor een evenement of opdracht. Diegene die als eerste reageert, krijgt de opdracht”, legt promocoördinator Jacqueline van Gameren uit. “Iedere student kan promostudent worden. Het is niet gebonden aan een bepaalde opleiding.”

Studievoorlichter

Bedrijfskundestudent Nikki van Amerom helpt met het organiseren van diverse activiteiten. “Diploma-uitreikingen en open dagen bijvoorbeeld.” De derdejaarsstudent volgde een cursus om haar promowerkzaamheden uit te breiden. “Daardoor ben ik nu ook studievoorlichter.”

Nikki van Amerom, foto: Jeroen Davidse

Als promostudent ben je het visitekaartje van Avans, daarom biedt de hogeschool een training aan. “Daar leren de studenten vaardigheden die ze nodig hebben om als promostudent aan de slag te gaan. Zoals het aannemen van een proactieve houding wanneer ze iemand aanspreken op een open dag”, zegt Jacqueline.

Per uur krijgt een promostudent 8,50 euro netto per uur. “Het verdient lekker, maar met alleen het werk als promostudent verdien ik niet genoeg om rond te komen”, vertelt Nikki. “Dat komt mede omdat het aantal uur per week verschilt. Er zijn wekelijks activiteiten waar je je voor kan inschrijven, maar als ik op dat moment les heb, kan ik niet werken als promostudent.”

Good will kweken

Anouk, Nikki en Bart raden het iedere student aan om zich in te zetten als promostudent. “Zelf merk ik dat het good will kweekt bij de docent”, zegt Bart. “Het verdient lekker en je mag de uren ook tellen voor persoonlijk leiderschap.” Het werk is meestal overdag, dat vindt vooral Anouk fijn. “Soms doe ik het tussen de lessen door, dat is handig.”