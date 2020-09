Punt zoekt columnisten

Foto: picjumbo.com

Ben jij de nieuwe Tim Hofman, net zo scherp als Özcan Akyol of zijn jouw schrijfsels net zo herkenbaar als die van Liesbeth Rasker? Meld je dan snel aan, want Punt is op zoek naar columnisten.

Als columnist voor Punt schrijf je over studeren, je studentenleven, wat je bezighoudt en dingen die je opvallen. Of misschien vind je het leuk om je date-perikelen te beschrijven. Alles kan!

Proefcolumn

Stuur je proefcolumn van maximaal 350 woorden naar punt@avans.nl. Vermeld in de mail ook je naam, opleiding en leerjaar. Uit de inzendingen selecteert de redactie een of meer columnisten die een eigen plek krijgen op de website.

We zien je column graag voor 25 september in onze mailbox verschijnen.