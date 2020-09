Recensie: Breda ontdekken met een app, is dat wat?

Speciaal voor nieuwe studenten is deze week de Breda Student App gelanceerd. De app laat je de leukste plekjes, evenementen, winkels, bars en restaurants van de stad zien. Door aan een fictieve rad te draaien, spaar je ‘loyaliteitspunten’, waarmee je bijvoorbeeld een gratis kopje koffie (met gebak!) bij café The Chaplin kunt verdienen. Klinkt niet verkeerd, toch?

De applicatie heeft in het menu maar liefst achttien keuzemogelijkheden. Zo kun je de highlights van Breda bekijken, nieuwtjes checken, kiezen waar je je lunch gaat halen, een cursus brood bakken reserveren en ga zo maar door.

Routekaarten

Ben jij nieuw in Breda? Dan zijn de routekaarten een aanrader! Check vooraf je weg; misschien kun je een paar stops overslaan. Zo neemt de route BUas Unexpected Journey NL Route 1 je naast mooie plekjes ook mee naar het casino, de bioscoop en de Rabobank. Dat laatste is handig als je een keer moet pinnen, maar een wonderschone foto zul je er niet snel nemen.

Minpunten

Een minpunt van de app is dat hij niet werkt zonder wifi of 4G. Check dus voor je op pad gaat je mobiele data.

Wanneer je onder ‘recreatief’ of ‘agenda’ kijkt, zie je dat verschillende evenementen die in de app staan zijn afgelast: voorkom teleurstelling door goed te kijken of het feestje wel doorgaat.

Het is vooral leuk om langs restaurants en hotspots van Breda te scrollen. Maar eenmaal bekend met de stad, is het maar de vraag hoe lang het duurt voor je de app weer beu bent. Wij vermoeden dat -ie binnen enkele weken alweer van je telefoon is verwijderd.