Silent Disco: dé nieuwe manier van lesgeven

Bron: Silent Disco Box

Hoe zorg je dat een groep studenten die verspreid over een hele verdieping zitten tegelijk hetzelfde college kunnen volgen? Associate degree docent Judith Herrewijn heeft hier een oplossing op gevonden: ze geeft haar studenten Communicatie les via Silent Disco koptelefoons. “Toen ik hoorde dat ik weer fysiek les ging geven, vroeg ik me gelijk af hoe ik mijn les aan kon pakken. Ik kan niet gaan staan schreeuwen: ‘Jij daar achterin achter de paal, wat denk jij?!’”

Hoe het wél zou gaan, daar had de docent al snel inspiratie voor: “Ik dacht aan gidsen die je bijvoorbeeld in Amsterdam ziet lopen. De groep loopt niet allemaal bij de gids, maar horen hem door oortjes.’’ Helaas vielen audiotours wat duur uit, maar na het betere zoekwerk kwam ze in contact met Silent Disco Box. In samenwerking met dit bedrijf is de pilot uitgevoerd.

Studenten enthousiast

“Toen ik de studenten bij binnenkomst vroeg een Silent Disco koptelefoon te pakken, werden ze gelijk enthousiast. Het deed ze natuurlijk denken aan hun uitgaansleven’’, vertelt Judith. Toch hebben de koptelefoons in deze setting een heel ander effect op de studenten dan op de dansvloer: “De studenten lieten weten dat ze zich beter konden concentreren dan in gewone colleges. Dat komt doordat al het geluid van buiten de koptelefoon wordt gedempt.’’

In dat opzicht is een les met koptelefoon dus nog beter dan een college zoals deze voor coronatijd gehouden werd. De pilot is dan ook een succes. Inmiddels is er ook door een docent Finance een koptelefoonles gegeven.

Rechts docente Judith Herrewijn. Bron: Silent Disco Box

Pilot

Toch zal de pilot niet als vaste kost worden ingevoerd. Het huren of aanschaffen van vaste koptelefoons is namelijk een flinke investering. Na een testperiode van twee weken zal worden besloten of er koptelefoons worden aangeschaft.

Ook moet er technische ondersteuning zijn wanneer de koptelefoons worden gebruikt: “Enkele studenten hoorden een ruis, daar gaan we nog aan werken. Je moet iemand hebben die weet hoe alle knoppen en snoeren werken.’’

Ondanks grote belangstelling wordt de pilot voorlopig alleen uitgevoerd binnen de Associate Degrees opleidingen.