Stiekem gefeest: tientallen besmettingen in Tilburg

Sinds de start van de introductieweken neemt het aantal besmette studenten in verschillende steden weer toe. Toch valt de instellingen niets te verwijten: volgens de lokale GGD’s liepen de studenten het virus op tijdens privéfeestjes. In Tilburg zijn maar liefst veertig studenten positief getest.

Geschrapt werden de introductieweken niet, maar het kabinet trok begin augustus wel de teugels aan. Hogescholen en universiteiten moesten vrijwel al hun evenementen online organiseren. Fysieke bijeenkomsten mochten alleen plaatsvinden onder strenge voorwaarden.

‘Meerdere clusters van studenten die waarschijnlijk besmet zijn geraakt tijdens verschillende privéfeestjes rond de introductieweek’

Toch nam het aantal besmettingen onder (eerstejaars) studenten her en der toe. Uit onderzoek blijkt echter dat zij het virus tijdens zelf georganiseerde feestjes en borrels hebben opgelopen.

Clusters

In Tilburg, waar tientallen studenten besmet zijn, gaat het om “meerdere clusters van grotere en kleinere groepen studenten die waarschijnlijk besmet zijn geraakt tijdens verschillende privéfeestjes rond de introductieweek”, schrijft de GGD Hart voor Brabant.

Uit bron- en contactonderzoek blijkt vooralsnog dat de studenten het virus niet hebben opgelopen tijdens introductieactiviteiten op de campus van Tilburg University en van Fontys Hogescholen. De positief geteste studenten zitten in quarantaine.

Huiselijke sfeer

In Maastricht stond de teller maandag op achttien positief geteste studenten, meldt Observant. De alarmbellen gingen af nadat vorige week twee studenten van de universiteit besmet bleken. Zij hadden meegedaan aan de Maastrichtse introductieweek.

En ook hier gaat het volgens de GGD Zuid Limburg om besmettingen “in de ‘huiselijke sfeer’, tijdens feestjes of borrels”. Het lijkt er niet op dat de studenten het virus hebben opgelopen tijdens officiële introductieactiviteiten. Regionale omroep 1Limburg gaf gisteren een nieuwe tussenstand: dertig studenten zijn besmet.

Piek

In Wageningen werden eind augustus zeventien studenten positief getest. Nog eens zeventig moesten in quarantaine. Die piek viel precies samen met de introductieperiode. Toch zijn de besmettingen volgens de GGD “allemaal ontstaan in de huiselijke sfeer van studentenhuizen”, schrijft Resource.

Een voordeel: studenten in Wageningen die zich willen laten testen, hoeven niet ver te reizen. Er is inmiddels een permanente corona-teststraat geopend op de universiteitscampus, die overigens niet alleen voor studenten is bedoeld.

