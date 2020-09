Student in het buitenland: Maikel loopt stage in corona-hotspot Florida

Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden, Donald Trump én de meeste coronabesmettingen wereldwijd. Avansstudent Maikel Anthonissen koos ervoor om ondanks de crisis in de VS te blijven. Hij woont nu al acht maanden in Miami, Florida.

Even overwoog Maikel, vierdejaarsstudent Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek bij Avans, om terug naar Nederland te komen. Want na amper drie maanden Verenigde Staten kwam corona er door de poorten gemarcheerd. Alles viel stil, ook zijn afstudeerstage (waar?). Maar gelukkig kon hij in quarantaine een vervangende opdracht maken. Over een paar maanden is de Avansstudent afgestudeerd en komt hij terug.

“Florida is verworden tot een corona-hotspot, het aantal besmettingen is enorm hoog”, vertelt Maikel. Hij merkt niettemin dat de plaatselijke autoriteiten er alles aan doen om corona in te dammen. “Overal moeten we in binnenruimtes een mondkapje op en er wordt streng gehandhaafd op social distancing.”

200.000 doden

“Welke aanpak?”, zegt hij schertsend als ik vraag wat hij van Trumps landelijke corona-aanpak vindt. Al sinds het begin van de crisis heeft de Amerikaanse president de dreiging van het coronavirus in het openbaar gebagatelliseerd. Ondertussen loopt het dodental in de VS het dodental gestaag op, tot inmiddels ruim 200.000.

Maikel Anthonissen

Inwoners van Miami hebben geen goed woord over voor Trump, merkt Maikel. “Maimi stemt overwegend democratisch”, vertelt hij. Vooral op zijn stage in het ziekenhuis nemen collega’s geen blad voor de mond. “Dokters vinden zijn houding vanuit medisch oogpunt zorgwekkend. Zeker gezien de enorme hoeveelheid coronadoden in het land.”

‘Juist door de coronacrisis is het ook een interessante tijd’

Had de Bredase student, achteraf gezien, niet liever op een ander moment zijn stage in de VS gedaan? “Zonder corona was het allemaal leuker en makkelijker geweest”, geeft hij toe. “Maar toch heb ik geen spijt. Deze periode is goed geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Juist door de coronacrisis is het ook een interessante tijd, zeker in de VS.”

Warme winters

En Maikel beleeft ondanks de pandemie “hele gave momenten” in Miami, waar de Cubaanse en Amerikaanse taal en cultuur gemixt zijn. “Ik ga best vaak naar de mooie stranden in de omgeving. En het weer is hier fijn. Warme winters vol zon en nog warmere zomers met op zijn tijd een verkoelende bui.”

Met ‘echte’ Amerikanen heeft Maikel nauwelijks tijd doorgebracht. “Op mijn collega’s na spreek ik eigenlijk vooral expats. Miami is heel internationaal. Er wonen hier veel Zuid-Amerikanen en er wordt op veel plaatsen waar je komt Spaans gesproken. Dat is ook wel de charme van de stad.”

Weinig obesitas

Welk cliché over de VS kan de student ontkrachten? “In Miami zie je niet veel mensen met obesitas. Van tevoren had ik dat eerlijk gezegd wel verwacht. Dat zal vast te maken hebben met de zee in de buurt. Hier gaan mensen veel naar het strand. Misschien vinden ze een goed lijf daarom belangrijk.”

Aan het belang van individualisme hechten Amerikanen veel waarde, zo merkt de student. “Ze vinden dat je te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor dingen die misgaan in je leven. Jouw problemen zijn ook echt jouw problemen. Dat past bij het maakbaarheidsdenken van Amerikanen.”

