Student op stage: ‘Het NFI is de place to be voor forensisch onderzoek’

Hillary Hoppenbrouwers, vierdejaarsstudent Forensisch Laboratorium Onderzoek in Breda, loopt stage bij het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Twee dagen in de week brengt ze daar in het lab door. “Af en toe moet je je creativiteit gebruiken om tot een oplossing te komen.”

Hoe ben je terechtgekomen bij het NFI?

“Ik had gezocht naar vacatures bij het NFI maar kon niks vinden, dus ik had mezelf erbij neergelegd dat stage lopen daar niet mogelijk was. Op Blackboard verscheen toen een vacature voor deze stageplek en daar heb ik meteen op gereageerd. Een paar dagen later had ik al een sollicitatiegesprek en diezelfde dag nog kreeg ik te horen dat ik was uitgekozen.”

Is dat het summum voor studenten Forensisch Laboratorium Onderzoek?

“Dit is wel een beetje de ‘place to be’ als je in het forensisch onderzoek wilt werken. Het NFI neemt niet zomaar iedereen aan dus ik vind het echt tof dat ik hier stage mag lopen.”

Wat doe je precies bij het NFI?

“Ik werk mee aan het Strike-project dat onderzoek doet naar illegale afvalstromen en kwikhoudende materialen. Mijn focus ligt voornamelijk bij de detectie van kwik in grond of producten. Ik ga een methode opzetten die zo snel mogelijk en zo betrouwbaar mogelijk kan aantonen of er kwik aanwezig is in een product of een bepaald gebied.”

Hoe ziet je werkdag eruit? Moet je veel rekening houden met maatregelen rondom covid-19?

“Het was de bedoeling dat ik veertig uur per week op het NFI zou werken, maar door covid-19 werk ik nu twee dagen op het NFI en drie dagen thuis. Als ik op het NFI ben, sta ik veel op het lab en voer ik analyses uit. Thuis doe ik dingen als theoretisch onderzoek en dataverwerking.”

Waar moest je het meeste aan wennen?

“De lange werkdagen. Op school heb je veel meer vrije tijd, dus het was even wennen om zo lang aan het werk te zijn. Het is ook echt gek dat ik in het weekend gewoon vrij ben. Normaal zat ik dan vaak aan school te werken, maar dat valt nu weg. Als ik thuiskom, hoef ik niks meer te doen en dat is heerlijk.”

Reis je veel om op je stage te komen? Hoe vind je dat?

“Van deur tot deur doe ik er twee uur over. Het is best lang, maar ik heb het ervoor over. Vooral het vroege opstaan vind ik vervelend, ik ben namelijk echt geen ochtendmens. Maar als ik dan eenmaal aan het werk ben, vergeet ik al snel dat ik om half zes ben opgestaan. Het enige voordeel van de coronacrisis is dat ik een paar dagen per week iets langer in bed kan blijven liggen.”

Hoe is het team waarin je werkt?

“Het team is klein maar gezellig. Ze zijn altijd bereid me te helpen of een praatje te maken. Verder kom ik elke dag wel nieuwe mensen tegen van andere afdelingen en dat is erg leuk.”

Heb je vanuit je opleiding genoeg kennis meegekregen om je stage goed te kunnen uitvoeren?

“Ik vind van wel. Al vanaf het tweede jaar leer je hoe je een goede, betrouwbare bron moet vinden en hoe je resultaten moet verwerken tot een verslag. Daar heb ik tot nu toe veel aan gehad. Op het lab leren we ook hoe we een methode moeten opstellen en die moeten valideren dus dat is handig voor het project waar ik nu aan werk. Eigenlijk heb ik het idee dat ik het meeste wat ik geleerd heb echt kan toepassen in het werkveld.”

Wat is het belangrijkste wat je tot nu toe hebt geleerd?

“Dat je behalve kennis, ook veel creativiteit nodig hebt. Soms krijg je een probleemstelling die een andere aanpak nodig heeft dan je gewend bent en dan moet je af en toe je creativiteit gebruiken om tot een oplossing te komen. Dat maakt het werk zo leuk en interessant.”

Hoe ziet je stage er de komende tijd nog uit?

“Veel onderzoek doen. Ik zal voornamelijk in het lab staan om analyses uit te voeren. We gaan ook nog een paar keer op locatie metingen uitvoeren, daar heb ik veel zin in!”

Zou je na je afstuderen bij het NFI willen werken of heb je andere plannen?

“Ik zou hier zeker willen werken! Ik ben erg geïnteresseerd in forensisch onderzoek en chemie, hier zijn genoeg mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan. Ik ga zien hoe het loopt, eerst maar eens mijn diploma halen.”