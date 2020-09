Deze studenten van AKV| St. Joost staan liever op eigen benen

Puck Paassen (links) met groepsgenoten Veerle Roest, Jennah Kips en Caroline Rodriguez Velasco. Ook Jim van den Berg en Mandy Hoogenboom horen erbij.

Vierdejaars Avansstudenten van AKV| St. Joost kunnen naast een reguliere stage ook kiezen voor het opstarten van een eigen bedrijf bij Incubators in Den Bosch en Breda. Dat doen ze zelfstandig, met hier en daar begeleiding van docenten èn studenten Commerciële Economie.

Geconcentreerd zitten studenten Illustratie | Animatie Inge Laan en Eef Stalman te werken op hun iPad en laptop in hun studio in kunstruimte Willem Twee in Den Bosch. De muren hangen vol met hun eigen werk. ”Het is zó fijn dat we hier terecht kunnen, het is een hele fijne ruimte waar we ons ding kunnen doen”, zegt Inge enthousiast.



Weken van veertig uur

Vorige week zijn ze begonnen met hun bedrijf Mucha, en stilgezeten hebben ze tot nu toe allerminst. ”We hebben een site gemaakt, een logo, sociale media-accounts en zijn nu aan het kijken naar manieren om opdrachten binnen te slepen”, zegt Eef gedreven. ”We maken weken van veertig uur, dat is lang, maar we zijn hier dan ook om te leren.”

De expertises van de groepsgenoten variëren van poëtische illustraties tot gedetailleerde, realistische portretten en schilderingen. Ze werken dan ook vooral individueel. Toch wordt er ook samengewerkt. ”Het is heel inspirerend om elkaars werk te kunnen zien. We kunnen elkaar helpen bij het bedenken van nieuwe concepten, ook voor Willem Twee. Daarnaast hebben we ook de ruimte om ons eigen ding te doen. Die afwisseling is fijn”, zegt Inge.

Eef Stalman (links) en Inge Laan in hun bedrijf. Hun groepsgenoten Misha Hegeman, Jill Heesbeen en Malu Bekker werkten thuis in verband met verkoudheidsklachten.

Regie in handen

Omdat een reguliere stage vinden in de creatieve sector lastig is, en zeker tijdens corona, koos de groep studenten ervoor om zelf iets op te zetten. ”Ik heb sowieso graag zelf de regie in handen. Later wil ik ook zelfstandig werken, dus dit sloot daar goed bij aan. Al is het wel spannend. Het wordt nu echt”, zegt Inge. ”Ook hoop ik meer te leren over het regelen van financiële zaken en het onderhouden van klantencontact. Bij een gewone stage zou dat minder zijn”, voegt Eef toe.

Ook Puck Paassen is deze week samen met haar studiegenoten gestart met de opzet van hun studio Instnct, in het Bredase Electron.

Het groepje voelde weinig voor een ‘gewone’ stageperiode. Liever zetten ze zelf iets op. ‘’We voelen ons allemaal aangetrokken tot het bedrijfsleven, tot het ondernemen en op eigen benen staan’’, zeggen de groepsleden in koor. ‘’Onder een baas werken willen we niet, dus dit is een mooie constructie. Nu zijn we eigen baas en krijgen we begeleiding van school.’’

Krachten bundelen

Hoewel de groep voor hetzelfde bedrijf werkt, proberen ze ook vooral hun eigen ding te doen. Dat kan, want ze hebben allemaal eigen vakgebieden. ‘’Daarom proberen we onze eigen individuele opdrachten binnen te slepen’’, zegt Puck. Al betekent dat volgens haar niet dat ze enkel alleen werken. ‘’Bij grotere opdrachten kunnen we onze krachten bundelen en als groep werken. Ook helpen we elkaar bij dingen als het invullen van belasting en het maken van facturen met studenten Commerciële Economie. Dat is heel fijn.”

Puck Paassen

Spannend vinden ze het wel, zo geven ze toe. Onder een baas stagelopen bij een animatie- of illustratie-studio brengt toch minder stress met zich mee dan zelfstandig ondernemen. ‘’We weten niet hoe dit half jaar gaat uitpakken. De kans bestaat dat we geen geld gaan verdienen, of dat we een verkeerde berekening maken’’, zegt Caroline. ‘’We hebben ons goed voorbereid, en weten wat de gevaren zijn. En mocht er toch iets misgaan, leren we daar weer van.’’



Eerste grote opdracht

De groep is blij met de studioruimte in Breda en heeft deze twee weken allesbehalve stilgezeten. Al op hun eerste dag hadden ze hun naam Instnct bedacht, het kantoor wordt vrolijk ingericht èn er lopen gesprekken over hun eerste, grote opdracht, voor het Bredase poppodium MEZZ. ‘’Zij willen visuals aan de muur, dat klinkt echt heel leuk’’, zegt Puck opgewekt. ‘’Het zou de perfecte opdracht zijn, dus hopelijk wordt dat wat.’’