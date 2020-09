Studenten gaan protesteren: wij willen meer les

Studenten willen meer fysiek onderwijs. Daarvoor gaan ze vrijdag 2 oktober protesteren op het Museumplein in Amsterdam. “Ik heb dit jaar alleen nog maar online les gekregen.”

Ze hebben mondkapjes klaarliggen om uit te delen. Op het gras gaan ze stippen spuiten, zodat studenten goed afstand houden. Er zal een ordedienst rondlopen. Het protest van vrijdag gaat coronaproof verlopen, zeggen de organisatoren.

De studenten maken zich zorgen. Ze willen meer lessen op geschikte locaties, zoals theaters en congrescentra. Dat is beter voor het onderwijs, zeggen ze, maar ook voor de groeiende ongelijkheid (niet iedereen heeft goed internet en een snelle computer beschikbaar) en voor het welzijn van studenten.

Naar school

De demonstratie is een idee van actiegroep ‘Ik wil weer naar school’ en krijgt steun van twee Amsterdamse studentenbonden (ASVA en SRVU) en de Landelijke Studentenvakbond.

Een van de initiatiefnemers is Joshua de Roos, masterstudent aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. “Ik heb nog geen enkel college op locatie gehad en zit de hele week achter mijn scherm”, vertelt hij. “Ik ken mijn universiteit nog helemaal niet. Ik baal ervan, ja. Het is een kleine universiteit met smalle gangen, dus het lukt daar niet om voldoende afstand te garanderen.”

Het protest komt nu Nederland aan de vooravond van de ‘tweede golf’ staat. Er raken weer steeds meer mensen besmet met het coronavirus en vooral onder jongeren gaat het virus rond. Is dit wel een goed moment voor zo’n demonstratie?

Anderhalve meter

LSVb-voorzitter Lyle Muns vindt van wel. “We willen helemaal niet dat er aan de anderhalve meter wordt gemorreld. We willen juist dat universiteiten en hogescholen meer grote locaties inhuren waar ze veilig les kunnen geven. Dat is heel belangrijk.”

Ze zijn dus niet van plan om à la de aanhangers van Viruswaarheid de coronamaatregelen ter discussie te stellen. “Dan zouden universiteiten en hogescholen brandhaarden van het coronavirus worden en dat willen we niet. Maar we willen wel goed onderwijs.”

Wie zou die extra locaties moeten betalen? Als de onderwijsinstellingen zelf er geen geld voor hebben, zegt Muns, dan moet het ministerie bijspringen. “De minister zei zelf ook dat ze onderwijsinstellingen wil aanmoedigen om meer externe locaties te zoeken.”

Studenten raken vooral in de privésfeer besmet, zegt Muns, en niet zozeer aan hun hogeschool of universiteit. “Je kunt studenten niet alleen maar beperkingen opleggen, je moet ze ook perspectief bieden en vertellen hoe je dingen dan wél kunt doen. Onderwijs in een gecontroleerde omgeving past daarbij.”

Groot genoeg

De organisatoren rekenen op zo’n vijfhonderd demonstranten, al hopen ze op meer. Het Museumplein is er groot genoeg voor, zeggen ze.