Studenten willen geen avondklok voor sociëteit en horeca

Een avondklok voor cafés en sociëteiten? Studentenorganisaties vinden dat geen goed voorstel van RIVM-voorman Jaap van Dissel. Ze zijn bang dat het aantal corona-uitbraken dan juist verder zal toenemen.

Van Dissel pleitte er zaterdag in het AD voor om studentensociëteiten en horeca ’s avonds laat te sluiten. “Er zijn diverse clusters rond studenten: zij beginnen weer met hun studiejaar, bouwen veel contacten op. Maar dat kan nu even niet. Het aantal sociale contacten moet beperkt worden.”

Excessen

Voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond ziet er niets in: “Hoe meer er op slot zit, hoe meer excessen we zullen zien”, zegt hij in het AD. “Jongeren hebben toch behoefte om samen te komen.” Dat kan volgens hem het veiligst in een sociëteit of nachtclub waar toezicht is.

Preses Yorick van der Heiden van de Landelijke Kamer van Verenigingen verzekert dat de coronaregels strikt gehandhaafd worden bij de 48 leden van de LKvV. De Groningse studentenvereniging waar het onlangs misging was geen lid.

Volgens onderzoek van de GGD vinden de meeste coronabesmettingen plaats tijdens privé-feestjes en cafébezoek.