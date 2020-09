Studeren in coronatijd: deze eerstejaars vertellen hoe dat is

Rinske Meerenga

Ze worden ook wel de ‘genaaide generatie’ genoemd, jongeren die dit jaar met een studie zijn begonnen. De afsluiting van hun middelbareschooltijd was niet zoals ze hoopten en corona boorde ook nog de examenreis en het gala door hun neus. Nu zijn ze gestart met een studie zonder bruisende introductietijd en met online colleges.

Eén ding stond vast voor eerstejaars Rinske Meerenga (16). Haar opleiding aan de hogeschool moest een Engelstalige worden. Ze koos voor International Business bij Avans in Den Bosch. “Later wil ik in het buitenland gaan werken”, vertelt ze. “Het liefst ergens in Europa, zodat mijn familie niet te ver hoeft te reizen als ze op bezoek komen.”

‘Mijn vriendinnen en ik hebben onze jurken aangedaan, foto’s gemaakt en geproost’

Rinske heeft een hoop gemist. Haar introductie bij Avans ging niet door vanwege corona. “We zouden naar Duitsland gaan, maar dat kan nu natuurlijk niet. Hopelijk gaat het buitenlandproject in mijn tweede jaar wel gewoon door.”

Ook het gala op haar middelbare school werd voor de zomer afgeblazen. “Ik keek er zo naar uit. Mijn jurk hing al klaar ver voor corona toesloeg. Maar het feest ging helaas niet door. Mijn vriendinnen en ik hebben toch maar onze jurken aangedaan, foto’s gemaakt en geproost.”

Twan van Beumen

‘Gratis’ diploma

De middelbareschooltijd van Twan van Beumen (17) eindigde zonder eindexamen, maar daar is hij niet per se rouwig om. “Ik heb liever een gratis diploma dan een eindexamengala’’, grapt de eerstejaars Business Innovation in Den Bosch.

“Toen de scholen in maart sloten, stond er nog een toetsweek op het programma”, vertelt de student, die bij zijn ouders in Bergharen woont,. “Daar had ik niet zo goed voor geleerd, dus ik was blij dat die toets niet doorging. Er viel een last van mijn schouders, want vanaf dat moment wist ik dat ik waarschijnlijk geslaagd was.’’

‘Er viel een last van mijn schouders, want vanaf dat moment wist ik dat ik waarschijnlijk geslaagd was’

Corona hield Twan niet tegen zich in te schrijven voor een hbo-opleiding en over de online colleges is hij positief. ‘’Ik was bang dat ik minder gemotiveerd zou zijn en dat ik online niet alles even snel zou begrijpen, maar dat gaat goed.”

“Vrienden maken en een vraag stellen aan docenten stellen gaat fysiek natuurlijk makkelijker, maar iedereen is goed te benaderen”, zegt de student verder.

Norah van de Schraaf

Spannend

Studeren aan de Pabo bij Avans was voor Norah van de Schraaf (17) een uitgemaakte zaak. Corona veranderde niets aan die plannen. “Ik had zoveel zin om aan de Pabo te beginnen”, vertelt ze aan de telefoon. “En ik zou niet weten wat ik in een tussenjaar had moeten doen. Reizen is nu ook geen optie en een jaar werken zag ik al helemaal niet zitten.”

Het zat er al vroeg in bij de student, die al sinds de basisschool weet dat ze juf wil worden. “Mijn leraar in groep 8 was zo leuk. Ik dacht: dat wil ik later ook.”

‘Ik begrijp dat het niet anders kan, maar het liefst was ik wat vaker op de campus’

Voorlopig gaat Norah niet op kamers. “Ik vind studeren al spannend genoeg. Als alles goed gaat, wil ik volgend jaar misschien wel in Breda wonen, maar eerst maar eens het eerste jaar goed doorkomen.”

Over de informatievoorziening vanuit Avans is ze tevreden, maar ze vindt het jammer dat er weinig contacturen zijn. “Op donderdagochtend heb ik een paar uur les op locatie. Onze klas wordt verdeeld over drie lokalen. Alleen de docenten mogen lopen, wij blijven de hele ochtend op één plek zitten. Ik begrijp dat het niet anders kan, maar het liefst was ik wat vaker op de campus. Door de maatregelen kan het best een saai jaar gaan worden.”

Jesse Vermeulen

Nieuwe vrienden maken

Ook Jesse Vermeulen (18) vindt het jammer dat hij maar weinig op de campus is. “Eén keer per week mag ik naar Avans komen. Op donderdag van half 11 tot half 3. Het wordt moeilijk om een leraar na een college even snel aan te schieten. Online doe je dat toch minder snel.”

Jesse komt uit Sprang-Capelle en koos voor de opleiding Hbo-Rechten bij Avans in Den Bosch. Hij woont nog bij zijn ouders. “Ik ben slechtziend, dus het is makkelijker om thuis te wonen. En kamers zijn er toch niet veel, die zoektocht stel ik liever uit.”

Waar maakt hij zich het meeste zorgen over? Zonder te hoeven nadenken zegt hij: “Dat het moeilijker wordt om nieuwe vrienden te maken. Er zijn allerlei online evenementen, maar die vervangen echte contact niet.”

Punt volgt dit jaar een aantal eerstejaarsstudenten. Hun examenjaar was anders dan normaal en ook de aftrap van hun studietijd bij Avans is op zijn zachtst gezegd ongewoon. Hoe vinden ze het om te studeren in coronatijd? Hoe leer je nieuwe mensen en Avans kennen als bijna alles online moet?

“Wie nu voor het eerst gaat studeren, heeft al zoveel gemist”, zegt Jacomine Ravensbergen, bestuurslid bij Avans. “We willen kersverse studenten de extra aandacht geven die ze verdienen en het gevoel geven dat we er echt voor ze zijn. Ook in deze ongewone omstandigheden.”

De binding in het eerste jaar is essentieel volgens Avans. Juist voor eerstejaars is het belangrijk om elkaar en de docenten te leren kennen. Daarom zijn de nieuwe studenten prioriteit voor de hogeschool en mogen ze vaker in de gebouwen zijn. “Als nieuwbakken student moet je de kans krijgen om je onder te dompelen in het studie- en studentenleven”, zegt Ravensbergen.