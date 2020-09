Stuntdubbel Lotte moest zich vier meter naar beneden laten storten

Foto: Lotte Timmermans

In haar vrije tijd maakt ze salto’s en springt ze over muren. In 2021 verschijnt ze voor het eerst op het witte doek. Freerunner Lotte Timmermans (21), derdejaars student op de opleiding Communicatie in Breda, is als stuntdubbel van Yolanthe Cabau in de film Just Say Yes te zien. ‘‘Yolanthe vond het speciaal dat ze een stuntdubbel had.’’

Stuntteam Vanguard Action heeft je gevraagd als stuntdubbel voor de film. Hoe kwam het team bij jou terecht?

“Sinds mijn vijftiende doe ik aan freerunnen. De ‘freerunwereld’ is een kleine wereld. Er zijn niet veel vrouwen die deze sport doen. Iemand bij het stuntteam is ook een freerunner. Hij heeft mijn naam doorgegeven aan Vanguard Action.’’

Hoe reageerde je toen je gevraagd werd voor de film?

“Ik wilde eerst veel informatie. Het stuntteam benaderde me pas vier dagen voor de opnames, omdat er iemand was uitgevallen. Ik wilde weten waar de opnames zouden plaatsvinden en wat voor stunts ik zou moeten doen. Wel vond ik het gelijk heel gaaf.

Wat trok je over de streep?

“Het leek me een mooie ervaring om in een bioscoopfilm te spelen. De stunts zelf schrokken me een beetje af, want ik heb hoogtevrees. Ik moest eerst over een balkon klimmen, dan gaan hangen en me daarna vier meter naar beneden laten vallen. Gelukkig lagen er matten onder. In een ander shot moest ik van een trapje vallen.”

Foto: Lotte Timmermans

Vond je het eng?

“In de drie dagen voor de opnames heb ik veel contact gehad met de man die mij ging begeleiden. Zo kon ik me alvast een beetje voorbereiden. Ik moest een back-bump doen, dat is op je rug vallen vanuit staande positie. Toen ik op de set was kon ik oefenen met beschermers. Tijdens de opnames moesten de beschermers wel uit, want toen had ik een jurk aan. Daarin was bewegen minder makkelijk. Het scheelde dat de stunt er ook wel een beetje klunzig uit mocht zien. Het is immers niet zo dat Yolanthe zelf de stunt vlekkeloos zou doen. Dat maakte het makkelijker voor mij.’’

Hoe was het om Yolanthe te ontmoeten?

“Yolanthe was druk aan het werk, maar ze kwam wel even met me praten. Ze wilde op de foto met mij. Ik denk dat ze het speciaal vond dat ze een stuntdubbel had.’’

Zou je vaker stuntwerk willen doen?

“Ja, maar daar heb ik zelf weinig invloed op. Je moet er qua postuur uitzien als de persoon van wie je de dubbel bent. Je kunt wel bij een stuntteam gaan, daar ben ik voor aan het kijken. Stuntteams worden ingehuurd door productieteams, dus dat vergroot je kansen om opnieuw voor een film gevraagd te worden.”

Foto: Lotte Timmermans

Blijf je ook door gaan met freerunnen?

“Dat doe ik zeker. Het gave aan freerunnen vind ik de kik die het me geeft, bijvoorbeeld als ik over mijn kop ga. Helemaal blij ben ik als ik een truc doe die ik eerst niet durfde, dat geeft een trots gevoel. Anderen zeggen dat ik veel lef heb, maar ik zelf dat dat wel meevalt. Ik denk dat je lef opbouwt en steeds meer trucs kan en durft. Wat dat betreft ben ik niet zo’n daredevil; ook al heb ik goed geoefend, dan nog durf ik een truc niet altijd in te zetten.’’