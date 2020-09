Team SPARKLE maakt van je feestje een feest

vlnr: Jessie, Britt en Esmée Foto: Team SPARKLE

Jessie Marcelissen, Britt van de Wouw en Esmée van der Putten, derdejaarsstudenten Ondernemerschap en Retailmanagement in Breda, startten vorig jaar samen het bedrijf SPARKLE @yourparty. Als party stylisten verzorgen de studenten de versiering van je verjaardag, jubileum, evenement, babyshower of diplomering om de dag zo feestelijk mogelijk te maken.

Voor grote ballonnenbogen, losse ballonnen en ballonnenboeketten kun je bij de meiden terecht. Ook kun je ‘Team SPARKLE’ inhuren om de volledige versiering van je feestje te regelen. Britt: “We bedenken alle samenstellingen van bijvoorbeeld ballonen, vlaggetjes en kaartjes zelf, maar de losse onderdelen bestellen we bij de groothandel.” Bij SPARKLE @yourparty is de klant koning, laten de meiden weten: “Wanneer iemand bijvoorbeeld versiering voor een ’21 diner’ bestelt, vragen we wat voor thema die persoon wil. Wij bedenken vervolgens wat voor versiering daar bij past. Dat leggen we dan weer bij de klant neer. Samen komen we tot de uiteindelijke versiering”, legt Esmée uit.

Foto: Team SPARKLE

Bestsellers

Team SPARKLE mocht al drie keer ballonversiering leveren voor officiële gelegenheden bij De Rooi Pannen. “Gisteren hebben wij twee ballonnenbogen en drie ballonnenpilaren voor de diplomering van De Rooi Pannen gemaakt. Het is mooi dat we al voor de derde keer zijn gevraagd”, zegt Jessie. De bogen zijn de bestsellers van SPARKLE @yourparty: “We worden steeds handiger in het maken van de grote ballonversieringen. Ik denk dat we met de bogen en pilaren van gisteren twee tot drie uur bezig waren”, gaat ze verder. Britt vult lachend aan: “Het duurt soms wat langer doordat we zo veel kletsen.”

Foto: Team SPARKLE

Te lui

Aan het begin van het tweede jaar van hun opleiding kwamen de meiden met het idee voor hun decoratiebedrijf. Jessie: “We volgen allemaal eventstyling-accounts op Instagram, dus gingen we uit eigen interesse met decoratie aan de slag.”

De meiden begonnen SPARKLE @yourparty met het aanbieden van decoratiedozen voor feestjes. Die waren aan de hand van een gekozen thema, bijvoorbeeld ‘zwart & goud’, samengesteld, waarna de klant zelf zijn huis kon versieren. De studenten merkten al snel dat hun concept weinig belangstelling trok: “Het werkt kennelijk het best als je de versiering vóór mensen doet, in plaats van in boxen opstuurt, omdat mensen zelf eigenlijk te lui zijn om te versieren”, lacht Britt. Daarom besloten de meiden zélf bij de klanten te gaan versieren.

Corona

Ook SPARKLE @yourparty heeft tegenslagen gehad het afgelopen jaar. Esmée: “Op het moment dat corona uitbrak, hadden we best wat boekingen staan. Die werden afgezegd, omdat feestjes en evenementen werden afgelast.” Gelukkig vonden de studentes een oplossing, om toch nog voor decoratie te kunnen zorgen bij feestjes. “Met moederdag verkochten we dozen, waar heliumballonnen uit kwamen wanneer je ze opende”, vertelt Jessie. “Helaas ging het niet altijd goed bij de postbezorgers. Dan kwamen dozen of de ballonnen kapot aan bij de besteller. Een kapotte doos is natuurlijk niet leuk om te geven’’, betreurt Esmée.

Groter publiek

Doordat de moederdagactie veel gedeeld is op sociale media, weet Team SPARKLE een steeds groter publiek te bereiken. “We krijgen steeds vaker aanvragen voor verjaardagen en evenementen en zien ook bedrijven als De Rooi Pannen tevreden terug komen”, aldus Britt. De toekomstdroom van SPARKLE? “Het lijkt ons leuk om over de top verjaardagen bij rijke families te mogen versieren!”, lachen de meiden.

Foto: Team SPARKLE