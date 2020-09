‘Toch avondklok voor horeca in de Randstad’

Fotografie door ToetaV Productions

In zes regio’s in het westen van het land moeten cafés straks om 01.00 uur de deuren sluiten. Dat bevestigen Haagse bronnen aan diverse nieuwsmedia. Het kabinet maakt de nieuwe maatregel vanavond bekend.

Het coronavirus grijpt weer om zich heen in Nederland. Vooral onder jonge mensen neemt het aantal besmettingen toe, zien het RIVM en de GGD’en. Jongeren brengen meer tijd door in groepen en lopen daardoor het meeste risico.

Dat geldt ook voor studenten, die zich niet altijd aan de regels houden. Gisteravond moest de politie in Leiden een park ontruimen: zo’n honderd studenten stonden daar dicht op elkaar te borrelen. Vorige week werd een illegaal feest beëindigd op studentencampus Uilenstede in Amstelveen.

Ook premier Rutte bevestigde gisteren in de Tweede Kamer dat het aantal besmettingen zowel in studentenhuizen als in de horeca oploopt. “Op een gegeven moment stel je vast waar die clusters zitten.”

Lampen aan

Het kabinet komt daarom met nieuwe, regionale maatregelen om het virus terug te dringen. Cafés en andere horecagelegenheden moeten hun klanten voortaan vanaf middernacht aansporen om naar huis te gaan. De lampen gaan dan aan en de muziek uit, schrijft de NOS. Een uur later moet de zaak leeg zijn.



Naar verwachting wordt ook het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn in een zaal teruggeschroefd. Nu mogen er tijdens een familiefeest of bruiloft nog 100 mensen naar binnen. Dat worden er voortaan 50.

De nieuwe regels gelden voor zes regio’s waar het aantal besmettingen de laatste dagen flink oploopt: Amsterdam Amstelland, Rotterdam Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.

RIVM-voorman Jaap van Dissel pleitte vorig weekend al voor een avondklok voor studentensociëteiten en horeca. Zowel de Landelijke Studentenvakbond als de Landelijke Kamer van Verenigingen zagen daar toen geen heil in. “Hoe meer er op slot zit, hoe meer excessen we zullen zien”, waarschuwde LSVb-voorzitter Lyle Muns.