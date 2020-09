Vol goede moed openen hogescholen het nieuwe studiejaar

Illustratie: Daan van Bommel

Veel hogescholen hebben het studiejaar plechtig geopend. Ze houden de moed erin, maar door de coronacrisis is alles anders. “De kern van het onderwijs is ontmoeting.”

De universiteiten hielden afgelopen maandag hun opening, maar de meeste hogescholen kozen een andere dag. Sommige hielden hun (virtuele) bijeenkomst vorige week, andere deden dat deze week, of gaan het nog doen.

En ook in het hbo kan niemand om de enorme impact van de coronacrisis heen. Het is nu eenmaal het grote thema. De toon: het is betreurenswaardig, maar samen slaan we ons erdoorheen.

‘Het overkomt je‘

Voorzitter Erica Schaper van NHL Stenden noemde de lockdown maandag “uitdagend”. Iedereen heeft er veel van geleerd, stelde ze. Het overkomt je immers, je moet er maar mee omgaan. Ze maakte zich aanvankelijk zorgen, maar ze zag ook hoeveel creativiteit docenten en studenten aan de dag legden.

Dat zei ze allemaal niet in een volle aula, maar in een online talkshow, waarin ook voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen te gast was. Limmen prees “de energie die vrijkomt bij docenten, medewerkers en studenten”.

De Hogeschool van Amsterdam had presentator Rik van de Westelaken (bekend van Wie is de Mol? en EenVandaag) gevraagd om de talkshow voor de opening te leiden. Scheidend voorzitter Huib de Jong blikte terug op een vreemd jaar: “De kern van het onderwijs is ontmoeting. De volledige lockdown was daarom zo in strijd met waar het onderwijs voor staat.”

Lees meer: Dit weten we over het nieuwe studiejaar

Start

Ook de Hogeschool Rotterdam was gisteren ‘klaar voor de start’, zoals het thema luidde. Er waren een pubquiz, een dichter, een zangeres, toespraken, filmpjes, prijsuitreikingen… Voorzitter Ron Bormans liet een filmpje van rockster Alice Cooper zien, die het lied School’s out zong. Maar wij zijn nooit dichtgegaan door de pandemie, zei hij. Het was eerder een reset. Het plezier is misschien aangetast, erkende hij, maar de verbondenheid is volgens hem versterkt.

Al met al ging de opening overal anders dan anders, nu er geen studenten en medewerkers bij konden zijn – of hooguit een klein aantal. “Historisch, maar niet minder waardevol”, noemdevoorzitter Eric Westhoek van de iPabo de online opening.