Zeven weken lang teerlucht bij Avans in Den Bosch

Het ruikt niet lekker in het Avansgebouw aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Oorzaak? Het dakleer op de patio naast het Grand Café wordt opnieuw aangebracht.

De ventilatiesystemen staan aan in de schoolgebouwen én Avans adviseert om zoveel mogelijk ramen open te zetten voor natuurlijke ventilatie. Goede maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, alleen stroomt er de komende maanden geen frisse lucht naar binnen, maar die van teer.

“Het opnieuw bedekken van het dak gaat zo’n zeven weken duren”, vertelt facilitair medewerker Ricardo van Rijbroek. Eerst worden de tegels verwijderd, daarna wordt de dakbedekking vervangen. Naast de ingang van de parkeergarage staat een container voor de afvoer van de oude bedekking die de weg deels verspert. “Tijdens tentamens liggen de werkzaamheden stil, zodat studenten er op dat moment geen hinder van ondervinden.”

Last van de stank? Maak dan een melding via ServicePunt of meld je voor vragen en opmerkingen bij de receptiebalie.