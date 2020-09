Zó verliep Intro Festival @Home 2020

Hard en zwoel klinken de beats van de Smèrrig Diskjockeys die bezoekers opzwepen met hun muziek. Tegelijkertijd hebben eerstejaars Maud en Lisa het over de moves van de twee dj’s, die vrolijk meedansen op hun eigen muziek. Tom en Femke bespreken wie aan de beurt is om een drankje te halen en welke studies ze doen. Kortom, het is goed gezellig op het HBO Intro Festival.



Maar wél online, vanachter de laptop of telefoon van de deelnemende studenten. Vanuit hun woonkamer, bij hun ouders op de bank of vanuit bed. Overal, behalve vanaf het buitenterrein voor de Onderwijsboulevard in Den Bosch of het Breepark in Breda, waar normaal de fysieke introfestivals worden gehouden.

Het is de eerste editie van Intro Festival @Home, het introductiefestival in tijden van corona voor Bredase en Bossche studenten georganiseerd door diverse onderwijsinstellingen, waaronder Avans. Via een online stream kon op donderdagavond van 8 tot half 12 ’s avonds op vijf kanalen geluisterd worden naar een breed scala aan artiesten, met onder andere La Fuente en presentator Valerio Zeno.



Ook waren er virtuele quizzen en introducties van studentenverenigingen. De festivalbeleving werd compleet gemaakt doordat 500 studenten een thuisbezorgde VR-bril konden winnen, waarmee ze in 360 graden naar dj-sets konden luisteren.

Feestsfeer nabootsen moeilijk

”Het is leuk dat ze toch iets hebben georganiseerd’’, zegt eerstejaarsstudent Animatie en Illustratie Celina Meelker vanuit haar woonkamer bij haar ouders in Tiel, terwijl Gasolina ondertussen op haar laptop speelt. ’’Dit is nog niet helemaal mijn muzieksmaak, dat is rock, maar de popmuziek die nu wordt gedraaid vind ik ook leuk. Het is wel een beetje moeilijk om de echte feestsfeer na te bootsen, maar als er straks een klassieker wordt gedraaid, ga ik misschien wel een dansje doen.’’





Celina keek en luisterde vanaf de bank bij haar ouders.

Via een chatfunctie in de hoek van het scherm, waar vanaf het begin van de avond al massaal gebruik van wordt gemaakt, houden de studenten contact met elkaar. Zo ook Celina. ‘’Dat is echt super grappig, dat verandert de stream van achtergrondmuziek naar iets waar je actief naar kijkt, zoals ik nu aan het doen ben’’, zegt ze. ‘’Je kan met elkaar praten en op die manier leer je studenten van andere studies kennen. Het is alleen jammer dat er geen individuele chatrooms zijn per onderwijsinstelling.’’



Een leuk alternatief

Ook Ricardo Lathouwers, net gestart aan zijn studie Bedrijfskunde in Den Bosch, doet mee. ‘’Het liefst had ik een fysiek festival gehad, maar dit is een leuk alternatief’’, zegt Ricardo, die op zichzelf woont en met vrienden onder het genot van snacks en biertjes naar kanaal Den Bosch luistert. ‘’Daar blijf ik voorlopig ook nog wel naar luisteren, want de set van Kruzo vind ik echt hard en mijn eerste online college heb ik morgen ook pas om kwart over 12.’’



Ricardo keek onder het genot van een biertje naar het Intro Festival @Home 2020

Een VR-bril heeft hij helaas niet kunnen bemachtigen, maar de chatfunctie maakt voor hem een hoop goed. ‘’Zo heb je toch het gevoel dat je samen bent, dat is slim bedacht. Wel zouden moderators in de chat een goede toevoeging zijn. Er wordt veel gescholden en gespamd. Maar ik blijf luisteren tot het afgelopen is!’’

Een dag na het evenement blikt de organisatie terug op een voor hen geslaagd evenement. ”Het ging heel goed. We wilden graag iets organiseren en het vroeg een goede voorbereiding, maar het eindresultaat mocht er zijn”, zegt evenementenmedewerker Djewan Rompis van Avans. ”We hebben veel positieve reacties van studenten én medewerkers gehad.”



Geblokkeerd

Ook Djewan en zijn collega’s merkten dat er in de chat soms best wat gescholden en gespamd werd. Gedurende de avond zijn er dan ook deelnemers geblokkeerd. ”Maar het ging zo snel in de chat, waardoor het lastig was om allemaal bij te houden. We hebben het geprobeerd zo goed mogelijk te doen.”



Hoeveel deelnemers er in totaal hebben geluisterd valt nog niet precies te zeggen. Wel heeft Djewan het gevoel dat het event aansloeg, maar hij hoopt volgend jaar weer als vanouds een fysiek festival te organiseren. ”Daar gaan we voor. Ondanks dat het goed beviel, was dit hopelijk iets eenmaligs.”

