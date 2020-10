Alumni’s AKV| St. Joost presenteren eindexamenwerk tijdens Graduation Show

Studenten van AKV| St. Joost die eerder dit jaar zijn afgestudeerd, presenteren vanaf vandaag hun eindexamenwerk tijdens de Graduation Show. Dat gebeurt fysiek, maar ook voor het eerst online.

Vanwege de coronamaatregelen is een gedeelte van het werk van alle 176 eindexamenkandidaten online uitgebreid te bekijken en beluisteren. Dat kan via Nowshow, het online platform dat speciaal voor deze editie is gemaakt. Vanavond wordt het evenement geopend en kan via een online stream worden bekeken.

Het gaat om projecten van oud-studenten Art & Research, New Design & Attitudes, Illustrated & Animated Storytelling en Photography, Film & the Digital. Sommige alumni’s houden wel fysieke exposities. Dat gebeurt op diverse locaties in Breda en Den Bosch, bij partners van de academie.

Divers aanbod

Gedurende de twee weken wordt er ook met livestreams gewerkt. Daarin zullen alumni live performances uitvoeren. ”Wat daarin precies gebeurt is voor ons ook nog spannend”, zegt Marjan Middelhoff, voorlichter van AKV| St. Joost. ”Het is sowieso lastig om een aantal projecten kort uit te lichten, omdat het zó divers is. Vanuit alle studies en hoeken zijn gave dingen gemaakt in alle stijlen. Sommige projecten spelen in op de actualiteit, andere lichten iets uit persoonlijke sferen uit. Alles is de moeite waard om te bekijken.”



Hieronder vind je een greep uit de projecten die online en fysiek te bekijken zijn.

Geen kind, prima toch?

Een van de shows die een actueel thema belicht is ‘Geen kind, prima toch?’ van Emma Knoops. In deze serie worden de persoonlijke verhalen vertelt van vrouwen die geen kinderen willen en daar veel ongewenste reacties op krijgen. ”Via een online protestmars doorbreken we het taboe en geven we anderen kracht om trots te zijn op een leven zonder kinderen”, valt te lezen op haar pagina.

On holiday in your own country

Grote steden in Nederland zijn te druk door het grote aantal toeristen dat er jaarlijks komt, ziet Mirthe Marsman. Ze ontwikkelde daarom een interactieve kaart waarin minder bekende, maar daarom niet minder mooie bezienswaardigheden te vinden zijn. Amsterdam is niet meegenomen in de kaart. Die stad wordt volgens haar al ‘overlopen’ door toeristen.

Visual Stories

Bij deze fysieke expositie bij Electron in Breda is het werk te zien van studenten Illustrated & Animated Storytelling. Het gaat om visuele animaties, stripboeken en verhalen en interactieve projecten.

DE-MENS

De opa van Daan van Bommel heeft dementie. In een interactief eindproduct heeft hij zijn expertises tot uiting laten komen. De relatie die hij met zijn opa heeft en had staat centraal. Dat doet hij middels een installatie en beeldhouwwerk.

Stateless

De uit Syrië afkomstige Ahmad Mallah maakte een film en schilderijen waarin hij het verhaal achter het gezegde ‘The walls have ears’ vertelt. Dat wordt aan kinderen in Syrië vertelt en betekent dat je je vooral niet moet uitspreken over politiek en vrijheid. ”Dat is daar een taboe”, vertelt Ahmad op zijn pagina. ”Door te schilderen en te portretteren heb ik mijn eigen angsten, leed en frustratie geobserveerd. Het creëren van kunst heeft me geholpen om mijn ziel en geest te genezen. Ik ben de artiest en ik ben de kunst. En hoewel de muren oren hebben, ben ik niet meer stil.”

Tijdslot reserveren

Als je in Breda een van de fysieke shows in de wijk Belcrum wilt bezoeken, moet je vooraf een tijdslot reserveren. Dat kan via deze link. In Den Bosch kan je vijf exposities op locatie bezoeken. Je moet een tijdslot reserveren als je naar het Werkwarenhuis wilt.

Tijdens de online opening wordt vanavond ook bekendgemaakt welke studenten de St. Joost Penning en de Lucasprijs winnen. De genomineerden vind je hier.



De Graduation Show van de bachelorstudenten duurt tot en met 16 oktober. Daarna is het tot 25 oktober de beurt aan de masterstudenten.