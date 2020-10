AOC daagt studenten uit mee te denken over racismedebat

Is het goed dat Bol.com zwarte pietproducten uit het assortiment haalt? En hoe gaat onze samenleving om met verschillen tussen bevolkingsgroepen? In de driedelige workshop ‘Black Lives Matter or all lives matter?’ dat het Avans Ondernemerscentrum organiseert, leer je meer over de achtergronden en ontwikkelingen van het racismedebat.

Discussies over discriminatie verharden en de kloof tussen de verschillende groepen wordt steeds groter, merken ze bij het Avans Ondernemerscentrum. Daarom organiseren medewerkers daarvan de aankomende drie dinsdagen workshops om meer inzicht te geven in het racismedebat. Daarnaast biedt het handvatten waardoor je kunt deelnemen aan de discussie.

Complex onderwerp

“Eigenlijk heb je jaren nodig om de complexiteit van dit onderwerp echt goed te begrijpen”, erkent workshopbegeleider Eva-Lisa Janssen. Toch is er volgens haar bewust gekozen voor een driedelige workshop. “Deze manier is laagdrempelig en toegankelijk voor studenten. Dit zijn de eerste stappen naar het begrijpen van het racismedebat.”

Tijdens de eerste workshop onderzoek je hoe onze samenleving omgaat met verschillen tussen bevolkingsgroepen en beoordeel je hoe groot de kloof is tussen bijvoorbeeld aanhangers van de Black Lives Matter-beweging en mensen die racisme niet erkennen. In deel twee ga je samen met de andere deelnemers terug in de tijd en wordt het kolonialisme besproken en de Gouden Eeuw. Ook beken je kleur in het Over-de-streepspel. In de laatste editie werk je toe naar oplossingen en bespreek je maatschappelijke aanpassingen, zoals Bol.com die zwarte pietproducten uit het assortiment schrapt.

Online workshop

“Afgelopen week besloten we om de eerste bijeenkomst online te laten plaatsvinden vanwege de aangescherpte coronamaatregelen”, vertelt Eva-Lisa. Een fysieke samenkomst heeft nog steeds haar voorkeur, dus hoopt ze dat de tweede en derde sessie wel op Avans kunnen plaatsvinden. “We hebben snel de keus gemaakt om de eerste workshop online te houden. We gaan kijken of we het zo kunnen inrichten dat de andere twee wel fysiek doorgang kunnen vinden. Het is fijner om elkaar bij deze workshop echt aan te kunnen kijken in plaats van via een beeldscherm.”

De workshops vinden plaats in Breda op 6, 13 en 27 oktober van 15:00 tot 17:00 uur. Meld je uiterlijk 4 oktober aan, er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers.