Avans opnieuw de beste grote hogeschool

Avans Hogeschool is voor de negende keer uitgeroepen tot beste grote hogeschool van Nederland. Op de tweede plaats staat Hogeschool Windesheim, gevolgd door NHL Stenden. Dat blijkt uit de Keuzegids HBO 2021 die vandaag verschijnt. Deze onafhankelijke gids wordt ieder jaar uitgegeven en helpt studenten bij het kiezen van de juiste opleiding.

Al jaren ziet de top drie er hetzelfde uit. De oordelen over opleidingen berusten grotendeels op de oordelen van studenten in de Nationale Studenten Enquête. Maar in het hbo is die al twee jaar niet gehouden. In 2019 waren de hogescholen zo verbolgen over technische problemen bij de Nationale Studenten Enquête dat ze zich terugtrokken. De data zouden niet meer betrouwbaar zijn, was het verhaal. Dit jaar gooide corona roet in het eten.

Dus stijgen of dalen de scores alleen onder invloed van de studiesuccescijfers vanuit het Ministerie van Onderwijs en de keuring van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Verschuivingen

Avans laat op de lijst verschillende verschuivingen zien. Het vakgebied onderwijs & opvoeding scoort in vergelijking met vorig jaar een ondergemiddelde. Ook economie & bedrijf krijgt een enkele plus in plaats van een dubbele. Voor dit laatste vakgebied geldt dat Avans het hier nog steeds prima doet, maar wel iets minder goed dan vorig jaar.

Cultuur & kunst doet het beter dan vorig jaar. Hier is de beoordeling een bovengemiddelde score geworden. De beste opleidingen van Avans zijn: Technische Bedrijfskunde, Chemie en Technische Informatica.

Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur reageert enthousiast: “Prachtig om te zien dat we opnieuw nummer 1 zijn in de Keuzegids, al is dat dit jaar meer op basis van onze resultaten. Relatief weinig uitval, hoog bachelorrendement, positieve accreditaties, direct goedgekeurde kwaliteitsafspraken, positieve instellingsaccreditatie voor kwaliteitszorg. Allemaal hele belangrijke elementen, maar wat ontbreekt is het oordeel van onze studenten.“

Topopleidingen

Vijftien Avansopleidingen krijgen het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’. Dat is een keurmerk voor opleidingen die tot de beste van Nederland horen. De opleidingen krijgen bij hun eindoordeel 75 of meer punten. Bij Avans zijn het er net zoveel als vorig jaar. In Breda zijn de beste opleidingen: Chemische Technologie, Environmental Science for Sustainable Energy and Technology (Milieukunde), Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Human Resource Management, Management in de Zorg, Chemie, Management in de Zorg Ad en Fysiotherapie.

In Den Bosch vallen Business Innovation, Chemie, Elektrotechniek, Human Resource Management, Informatica, Technische Informatica en Technische Bedrijfskunde onder de noemer Topopleiding. In Tilburg is het Technische Bedrijfskunde die als een van de beste uit de bus komt.

Aandacht

Nummer 1 dus! Om die positie te behouden zal Avans zich moeten blijven ontwikkelen. “We zijn natuurlijk in een heel andere werkelijkheid terechtgekomen door de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus. Daarom is het vooral nu zaak veel aandacht te besteden aan hoe we deze generatie studenten kwalitatief goed onderwijs blijven geven met zoveel mogelijk aandacht voor het sociale ontmoetingsaspect van studeren. Want leren doe je samen. Daar staat Avans Hogeschool voor”, aldus Rüpp.