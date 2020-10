Bij Actie Klaasje is iedereen Sinterklaas

Op 5 december verdient ieder kind een cadeautje, dat is de gedachte achter Actie Klaasje. Docent Social Work Annemiek de Bruijn is één van de initiatiefnemers van deze actie, die ervoor zorgt dat ook kinderen in woongroepen of AZC’s een cadeautje van de Sint krijgen. “We verdienen er niets mee, maar krijgen door de blije kinderen veel terug.”

Wie mee wil doen aan de actie kan zelf een cadeautje kopen, of via een Tikkie tien euro doneren. Van het ingezamelde geld koopt de organisatie cadeautjes. Annemiek: “Wie zich aanmeldt om zelf een cadeau te kopen, krijgt van ons het verlanglijstje van een kind opgestuurd.’’ Zo krijgt iedereen een passend cadeau.

Vorig jaar ontvingen achthonderd kinderen een cadeau van de Actie-Klaasje-Sinterklazen. Annemiek: “Dit jaar hopen we er weer minstens zoveel blij te maken. De kinderen hebben alle leeftijden. Jongeren krijgen bijvoorbeeld douchegels en een mooie handdoek, waar we een kleuter afgelopen jaar blij maakten met een Duplo-auto.’’

Wie zelf een cadeau wil kopen, ontvangt een verlanglijstje met cadeaus ter waarde van tien euro. Zo ontvangt ieder kind een gelijkwaardig cadeau. Het gekochte presentje kan worden afgeleverd op het adres dat je na aanmelding ontvangt. Wie geld wil doneren ontvangt een Tikkie.

Actie Klaasje staat ook open voor sponsors. Annemiek: ”Afgelopen jaar kochten we vijftig bioscoopbonnen met sponsorgeld. Daar hebben we veel jongeren blij mee kunnen maken.’’

Aanmelden kan bij Annemiek door te mailen naar aj.debruijn1@avans.nl. Cadeautjes afgeven kan tot en met 25 november.

